https://ria.ru/20231012/tankisty-1902161265.html
Танкистов-новобранцев ЦВО учат противостоянию с западной техникой
Танкистов-новобранцев ЦВО учат противостоянию с западной техникой - РИА Новости, 12.10.2023
Танкистов-новобранцев ЦВО учат противостоянию с западной техникой
Новобранцы Центрального военного округа приступили к обучению на танках Т-90М "Прорыв" на одном из полигонов в тыловых районах зоны спецоперации, готовясь... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:24
2023-10-12T05:24
2023-10-12T05:24
центральный военный округ
т-90м
россия
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Новобранцы Центрального военного округа приступили к обучению на танках Т-90М "Прорыв" на одном из полигонов в тыловых районах зоны спецоперации, готовясь противостоять на поле боя западной военной технике, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), заключившие первый контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, приступили к обучению на танках Т-90М "Прорыв". В том числе, военнослужащие на теоретических занятиях изучают слабые места и уязвимые зоны западных образцов военной техники, с которой им предстоит встретиться на поле боя", - сообщили в министерстве. В ведомстве рассказали, что новобранцев учат инструкторы, уже имеющие боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции, особое внимание уделяется стрельбам из боевой машины.
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центральный военный округ, т-90м, россия
Центральный военный округ, Т-90М, Россия
Танкистов-новобранцев ЦВО учат противостоянию с западной техникой
Танкистов-новобранцев ЦВО учат противостоянию в зоне СВО с западной техникой