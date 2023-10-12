https://ria.ru/20231012/tadzhuddin-1901766945.html

Биография Талгата Таджуддина

Биография Талгата Таджуддина - РИА Новости, 12.10.2023

Биография Талгата Таджуддина

Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин родился 12 октября 1948 года в Казани. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:21

2023-10-12T01:21

2023-10-12T01:21

справки

россия

ссср

казань

талгат таджуддин

российский исламский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150797/68/1507976896_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_b7f22c7a445649105155e1f08312449b.jpg

Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин родился 12 октября 1948 года в Казани. В 1973 году с отличием окончил медресе (мусульманское учебное заведение) "Мир Араб" в Бухаре (Узбекистан), в 1978 году – общебогословский факультет египетского исламского университета "Аль-Азхар" в Каире (Египет).В 1973 году был избран вторым имамом-хатыбом Казанской соборной мечети "Аль-Марджани", в 1978 году – первым.19 июня 1980 года Талгат Сафа Таджуддин был избран Верховным муфтием и председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС).В середине 1980-х годов под руководством Таджуддина началось возрождение исламской жизни в СССР: в Казани был переиздан Коран, открылись мусульманские храмы в Поволжье и Сибири, началась реконструкция Соборной мечети в Москве. В октябре 1989 года в Уфе было открыто медресе имени Ризаэтдина ибн Фахретдина (сейчас Российский исламский университет).В мае 1990 года на совещании глав духовных управлений мусульман СССР Талгат Таджуддин был избран председателем Управления международных связей мусульманских организаций СССР (с 1991 года – Ассоциация внешних связей мусульманских организаций). В июне 1990 года на пятом съезде мусульман Европейской части СССР и Сибири Таджуддин был переизбран муфтием и председателем ДУМЕС. Ему было присвоено высшее духовное мусульманское звание – шейх-уль-ислам. В 1992 году на шестом чрезвычайном съезде мусульман России было принято решение о преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ (с 2000 года – Центральное духовное управление мусульман России, ЦДУМ России). Крупные региональные религиозные центры (мухтасибаты) были преобразованы в духовные управления мусульман, и введен сан верховного муфтия, который был присвоен Таджуддину абсолютным большинством голосов участников съезда.В 1995 году меджлисом (съездом) мусульман России и европейских стран СНГ Таджуддин был избран верховным муфтием России и председателем ЦДУМ.В разные годы Талгат Таджуддин являлся официальным представителем мусульман РФ в ЮНЕСКО, Организации Исламской конференции (с 2011 года – Организация исламского сотрудничества), членом правления Советского фонда мира, председателем Ассоциации внешних связей мусульманских организаций СНГ, членом российского организационного комитета "Победа", Совета глав конфессий России при президенте РФ и других организаций.В настоящее время является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, членом президиума Межрелигиозного совета России, членом Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Талгат Тахджуддин награжден орденом Дружбы (1998), орденом Почета (2008), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013) и III степени (2019), благодарностью президента РФ (2023). Имеет ряд конфессиональных наград: ордена Русской православной церкви – орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2009), ордена Славы и чести II степени (2013) и I степени (2018), а также орден ЦДУМ России "Аль-'Иззат" (2018). Награжден рядом общественных, ведомственных и региональных наград.Талгат Таджуддин женат. У него пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, казань, талгат таджуддин, российский исламский университет