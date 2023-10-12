https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902255426.html

На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ

На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ

Войска Украины на купянском направлении потеряли около 105 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:21

2023-10-12T14:21

2023-10-12T14:35

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли около 105 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад Украины в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Купянска и Берестового Харьковской области."Уничтожено до 105 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, а также орудие Д-30", - отметили в Минобороны.

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макеевка, россия, вооруженные силы украины