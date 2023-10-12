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На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 12.10.2023 (обновлено: 14:35 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902255426.html
На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ
На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ
Войска Украины на купянском направлении потеряли около 105 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:21
2023-10-12T14:35
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли около 105 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад Украины в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Купянска и Берестового Харьковской области."Уничтожено до 105 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, а также орудие Д-30", - отметили в Минобороны.
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макеевка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отразили семь атак ВСУ

МО: на Купянском направлении отразили семь атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Реактивная система залпового огня . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли около 105 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад Украины в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Купянска и Берестового Харьковской области.
"Уничтожено до 105 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, а также орудие Д-30", - отметили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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