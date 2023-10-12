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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 12.10.2023 (обновлено: 15:23 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902254627.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.10.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, 16 единиц техники и три склада РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:19
2023-10-12T15:23
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
авдеевка
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, 16 единиц техники и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Первомайское Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.В свою очередь штурмовая авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки в ДНР. Также уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино."Суточные потери противника на данном направлении составили до 340 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица Caezar производства Франции, два орудия Д-20, гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
авдеевка
украина
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Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ на Артемовском направлении
Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ на Артемовском направлении
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, авдеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Авдеевка, Украина
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, 16 единиц техники и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Первомайское Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь штурмовая авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки в ДНР. Также уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино.
"Суточные потери противника на данном направлении составили до 340 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица Caezar производства Франции, два орудия Д-20, гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреАвдеевкаУкраина
 
 
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