https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902203039.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:04

2023-10-12T16:04

2023-10-12T16:04

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 12 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 15 атак и контратак ВСУ на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Южнодонецком направлениях. Ликвидированы 129 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов, склад военной техники и два — авиационных средств поражения, ангар с десантными катерами. Средства ПВО сбили 39 беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 488 самолетов, 250 вертолетов, 7748 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1163 реактивные системы залпового огня, 12 528 танков и других бронемашин, 6738 орудий полевой артиллерии и 14 115 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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