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Россия и Венесуэла намерены развивать отношения в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 12.10.2023
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22:04 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902392029.html
Россия и Венесуэла намерены развивать отношения в нефтегазовой сфере
Россия и Венесуэла намерены развивать отношения в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 12.10.2023
Россия и Венесуэла намерены развивать отношения в нефтегазовой сфере
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и замминистра по углеводородам министерства народной власти по нефти Венесуэлы Эрик Перес подписали протокол, в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:04
2023-10-12T22:04
экономика
россия
венесуэла
москва
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и замминистра по углеводородам министерства народной власти по нефти Венесуэлы Эрик Перес подписали протокол, в котором обозначены дальнейшие пути развития отношений этих стран в нефтегазовой и электроэнергетической отраслях, сообщает Минэнерго РФ. "На РЭН 2023 состоялась встреча сопредседателей подкомиссии по энергетике Межправительственной Российско-венесуэльской комиссии высокого уровня Евгения Грабчака и Эрика Переса", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что "замминистры двух стран подписали итоговый протокол подкомиссии, в котором намечены дальнейшие пути развития отношений в нефтегазовой и электроэнергетической сферах". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, венесуэла, москва, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Венесуэла, Москва, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Венесуэла намерены развивать отношения в нефтегазовой сфере

РФ и Венесуэла подписали протокол по развитию отношений в нефтегазовой сфере

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и замминистра по углеводородам министерства народной власти по нефти Венесуэлы Эрик Перес подписали протокол, в котором обозначены дальнейшие пути развития отношений этих стран в нефтегазовой и электроэнергетической отраслях, сообщает Минэнерго РФ.
"На РЭН 2023 состоялась встреча сопредседателей подкомиссии по энергетике Межправительственной Российско-венесуэльской комиссии высокого уровня Евгения Грабчака и Эрика Переса", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что "замминистры двух стран подписали итоговый протокол подкомиссии, в котором намечены дальнейшие пути развития отношений в нефтегазовой и электроэнергетической сферах".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияВенесуэлаМоскваЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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