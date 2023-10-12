https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902329540.html

Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество

Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество - РИА Новости, 12.10.2023

Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество

Челябинская область предложила Белоруссии расширить сферы взаимодействия и искать новые возможности сотрудничества, в том числе в сфере строительства, сельского РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:33

2023-10-12T17:33

2023-10-12T17:33

челябинская область

белоруссия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Челябинская область предложила Белоруссии расширить сферы взаимодействия и искать новые возможности сотрудничества, в том числе в сфере строительства, сельского хозяйства и науки, сообщил в четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, Белоруссия – основной внешнеэкономический партнер Челябинской области, с которым регион связывает долгая история и совместная работа: это и металлургия, и машиностроение, и сфера сельского хозяйства. Регион по-прежнему приобретает значительное количество техники в Белоруссии, уточнил он. "Каждый год растут обороты. И мой прошлогодний визит, и встреча с президентом (Белоруссии, Александром Лукашенко - ред.) … дали серьезный импульс. И мы видим, что растет взаимный товарооборот, импорт в Челябинскую область за год вырос на 75%... Есть новые ниши, новые возможности. Нужно наращивать объем. Для этого нужно вовлекать большее количество предприятий. У нас уже есть пул предприятий, который взаимодействует с Республикой Беларусь, и наоборот. Но нам резко надо расширить пул", - сказал губернатор журналистам по итогам рабочей встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Он добавил, что регион сталкивается с этим даже на уровне региональной кооперации, когда предприятия не знают друг о друге в пределах города. "Нам здесь нужно резко нарастить взаимодействие, чтобы бизнес узнал друг о друге. Плюс мы договорились, что по линии муниципалитетов также обеспечим взаимодействие. Муниципалитеты тоже крупные заказчики… Все это элементы, которые позволят увеличить нам взаимодействие", - пояснил Текслер. Кроме того, по словам главы региона, важнейшее направление – образовательная, научная составляющая. "Мы строим кампус, по сути новый университет. Развиваем научную составляющую, растут и возникают научные центры. Это все возможность нашего дальнейшего взаимодействия", - пояснил он. Плюс, по мнению Текслера, новая тема сотрудничества - строительство объектов белорусскими строителями. "Белорусские строители известны своим качеством и своевременными сроками. В регионе мы активно развиваемся и к строительству объектов у меня возникает большое количество вопросов. Здесь мы видим определенные возможности. Как раз и оборот стройматериалов из Челябинской области и наоборот только растет", - сказал он. Также глава региона сообщил, что планируется запустить прямой авиарейс между Минском и Челябинском и договоренности с российскими авиакомпаниями уже есть. По словам Романа Головченко, встречи и обсуждения с властями региона говорят о том, что имеется высокий интерес "в развитии нашего сотрудничества", пояснив, что нужно развивать взаимодействие в сфере интеллектуального сотрудничества, в том числе робототехнике, цифровизации, беспилотников и агродронов. "Я уверен, что мы найдем местные структуры, с которыми сможем скооперироваться. Мы определили те направления, с которыми будем в ближайшее время работать", - сказал он журналистам. Также Головченко подчеркнул, что сельское хозяйство – это перспективная точка роста. "Я бы попросил внимательно проанализировать белорусские предложения в этой сфере: от поставок оборудования до комплексных решений по строительству под ключ различных объектов сельхозназначения. Готовы принять делегацию Челябинской области для демонстрации наших предложений в этой сфере", - сказал он. Премьер-министр добавил, что челябинские предприятия и Белоруссии уже по итогам сегодняшнего визита делегации подпишут коммерческие контракты на 14-15 миллионов долларов. Замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк пояснил, что Белоруссию и Челябинскую область связывают дружественные отношения, регион работает с республикой по многим направлениям. "Вчера на 19-ой очередной рабочей группе (по сотрудничеству правительства региона и Белоруссии - ред.) обсудили порядка 30 различных вопросов – сельское хозяйство, строительство. Товарооборот держится стабильно, импорт растет из Беларуси. Также мы активно работаем над интеграционными проектами, в том числе новые тракторы… Еще важная тема – строительная индустрия. Сегодня будут подписаны ряд соглашений", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231011/puteprovod-1902092083.html

https://ria.ru/20230928/chelyabinsk-1899197921.html

https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html

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белоруссия, челябинская область, алексей текслер, роман головченко, александр лукашенко, россия