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Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество - РИА Новости, 12.10.2023
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Челябинская область
 
17:33 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902329540.html
Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество
Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество - РИА Новости, 12.10.2023
Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество
Челябинская область предложила Белоруссии расширить сферы взаимодействия и искать новые возможности сотрудничества, в том числе в сфере строительства, сельского РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:33
2023-10-12T17:33
челябинская область
белоруссия
челябинская область
алексей текслер
роман головченко
александр лукашенко
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Челябинская область предложила Белоруссии расширить сферы взаимодействия и искать новые возможности сотрудничества, в том числе в сфере строительства, сельского хозяйства и науки, сообщил в четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, Белоруссия – основной внешнеэкономический партнер Челябинской области, с которым регион связывает долгая история и совместная работа: это и металлургия, и машиностроение, и сфера сельского хозяйства. Регион по-прежнему приобретает значительное количество техники в Белоруссии, уточнил он. "Каждый год растут обороты. И мой прошлогодний визит, и встреча с президентом (Белоруссии, Александром Лукашенко - ред.) … дали серьезный импульс. И мы видим, что растет взаимный товарооборот, импорт в Челябинскую область за год вырос на 75%... Есть новые ниши, новые возможности. Нужно наращивать объем. Для этого нужно вовлекать большее количество предприятий. У нас уже есть пул предприятий, который взаимодействует с Республикой Беларусь, и наоборот. Но нам резко надо расширить пул", - сказал губернатор журналистам по итогам рабочей встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Он добавил, что регион сталкивается с этим даже на уровне региональной кооперации, когда предприятия не знают друг о друге в пределах города. "Нам здесь нужно резко нарастить взаимодействие, чтобы бизнес узнал друг о друге. Плюс мы договорились, что по линии муниципалитетов также обеспечим взаимодействие. Муниципалитеты тоже крупные заказчики… Все это элементы, которые позволят увеличить нам взаимодействие", - пояснил Текслер. Кроме того, по словам главы региона, важнейшее направление – образовательная, научная составляющая. "Мы строим кампус, по сути новый университет. Развиваем научную составляющую, растут и возникают научные центры. Это все возможность нашего дальнейшего взаимодействия", - пояснил он. Плюс, по мнению Текслера, новая тема сотрудничества - строительство объектов белорусскими строителями. "Белорусские строители известны своим качеством и своевременными сроками. В регионе мы активно развиваемся и к строительству объектов у меня возникает большое количество вопросов. Здесь мы видим определенные возможности. Как раз и оборот стройматериалов из Челябинской области и наоборот только растет", - сказал он. Также глава региона сообщил, что планируется запустить прямой авиарейс между Минском и Челябинском и договоренности с российскими авиакомпаниями уже есть. По словам Романа Головченко, встречи и обсуждения с властями региона говорят о том, что имеется высокий интерес "в развитии нашего сотрудничества", пояснив, что нужно развивать взаимодействие в сфере интеллектуального сотрудничества, в том числе робототехнике, цифровизации, беспилотников и агродронов. "Я уверен, что мы найдем местные структуры, с которыми сможем скооперироваться. Мы определили те направления, с которыми будем в ближайшее время работать", - сказал он журналистам. Также Головченко подчеркнул, что сельское хозяйство – это перспективная точка роста. "Я бы попросил внимательно проанализировать белорусские предложения в этой сфере: от поставок оборудования до комплексных решений по строительству под ключ различных объектов сельхозназначения. Готовы принять делегацию Челябинской области для демонстрации наших предложений в этой сфере", - сказал он. Премьер-министр добавил, что челябинские предприятия и Белоруссии уже по итогам сегодняшнего визита делегации подпишут коммерческие контракты на 14-15 миллионов долларов. Замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк пояснил, что Белоруссию и Челябинскую область связывают дружественные отношения, регион работает с республикой по многим направлениям. "Вчера на 19-ой очередной рабочей группе (по сотрудничеству правительства региона и Белоруссии - ред.) обсудили порядка 30 различных вопросов – сельское хозяйство, строительство. Товарооборот держится стабильно, импорт растет из Беларуси. Также мы активно работаем над интеграционными проектами, в том числе новые тракторы… Еще важная тема – строительная индустрия. Сегодня будут подписаны ряд соглашений", - сказал он журналистам.
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белоруссия, челябинская область, алексей текслер, роман головченко, александр лукашенко, россия
Челябинская область, Белоруссия, Челябинская область, Алексей Текслер, Роман Головченко, Александр Лукашенко, Россия
Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество

Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Челябинская область предложила Белоруссии расширить сферы взаимодействия и искать новые возможности сотрудничества, в том числе в сфере строительства, сельского хозяйства и науки, сообщил в четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По словам главы региона, Белоруссия – основной внешнеэкономический партнер Челябинской области, с которым регион связывает долгая история и совместная работа: это и металлургия, и машиностроение, и сфера сельского хозяйства. Регион по-прежнему приобретает значительное количество техники в Белоруссии, уточнил он.
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"Каждый год растут обороты. И мой прошлогодний визит, и встреча с президентом (Белоруссии, Александром Лукашенко - ред.) … дали серьезный импульс. И мы видим, что растет взаимный товарооборот, импорт в Челябинскую область за год вырос на 75%... Есть новые ниши, новые возможности. Нужно наращивать объем. Для этого нужно вовлекать большее количество предприятий. У нас уже есть пул предприятий, который взаимодействует с Республикой Беларусь, и наоборот. Но нам резко надо расширить пул", - сказал губернатор журналистам по итогам рабочей встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
Он добавил, что регион сталкивается с этим даже на уровне региональной кооперации, когда предприятия не знают друг о друге в пределах города. "Нам здесь нужно резко нарастить взаимодействие, чтобы бизнес узнал друг о друге. Плюс мы договорились, что по линии муниципалитетов также обеспечим взаимодействие. Муниципалитеты тоже крупные заказчики… Все это элементы, которые позволят увеличить нам взаимодействие", - пояснил Текслер.
Кроме того, по словам главы региона, важнейшее направление – образовательная, научная составляющая. "Мы строим кампус, по сути новый университет. Развиваем научную составляющую, растут и возникают научные центры. Это все возможность нашего дальнейшего взаимодействия", - пояснил он.
Плюс, по мнению Текслера, новая тема сотрудничества - строительство объектов белорусскими строителями. "Белорусские строители известны своим качеством и своевременными сроками. В регионе мы активно развиваемся и к строительству объектов у меня возникает большое количество вопросов. Здесь мы видим определенные возможности. Как раз и оборот стройматериалов из Челябинской области и наоборот только растет", - сказал он.
Также глава региона сообщил, что планируется запустить прямой авиарейс между Минском и Челябинском и договоренности с российскими авиакомпаниями уже есть.
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По словам Романа Головченко, встречи и обсуждения с властями региона говорят о том, что имеется высокий интерес "в развитии нашего сотрудничества", пояснив, что нужно развивать взаимодействие в сфере интеллектуального сотрудничества, в том числе робототехнике, цифровизации, беспилотников и агродронов. "Я уверен, что мы найдем местные структуры, с которыми сможем скооперироваться. Мы определили те направления, с которыми будем в ближайшее время работать", - сказал он журналистам.
Также Головченко подчеркнул, что сельское хозяйство – это перспективная точка роста. "Я бы попросил внимательно проанализировать белорусские предложения в этой сфере: от поставок оборудования до комплексных решений по строительству под ключ различных объектов сельхозназначения. Готовы принять делегацию Челябинской области для демонстрации наших предложений в этой сфере", - сказал он. Премьер-министр добавил, что челябинские предприятия и Белоруссии уже по итогам сегодняшнего визита делегации подпишут коммерческие контракты на 14-15 миллионов долларов.
Замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк пояснил, что Белоруссию и Челябинскую область связывают дружественные отношения, регион работает с республикой по многим направлениям. "Вчера на 19-ой очередной рабочей группе (по сотрудничеству правительства региона и Белоруссии - ред.) обсудили порядка 30 различных вопросов – сельское хозяйство, строительство. Товарооборот держится стабильно, импорт растет из Беларуси. Также мы активно работаем над интеграционными проектами, в том числе новые тракторы… Еще важная тема – строительная индустрия. Сегодня будут подписаны ряд соглашений", - сказал он журналистам.
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