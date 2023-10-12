https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902306759.html

Депутаты Химок и Сенегала будут сотрудничать в сфере бизнеса и образования

Депутаты Химок и Сенегала будут сотрудничать в сфере бизнеса и образования - РИА Новости, 12.10.2023

Депутаты Химок и Сенегала будут сотрудничать в сфере бизнеса и образования

Депутат Совета городского округа Химки Артур Каримов вместе с российской делегацией посетили африканский город Дакар, где был заключен договор о международном... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:41

2023-10-12T16:41

2023-10-12T16:41

химки

московская область (подмосковье)

сенегал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902303274_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8f195989e7153970349a9ab644cbc22f.jpg

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутат Совета городского округа Химки Артур Каримов вместе с российской делегацией посетили африканский город Дакар, где был заключен договор о международном сотрудничестве в сфере образования, культуры и предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.Договор был подписан депутатами Национальной Ассамблеи Сенегала. В соглашении участвуют МГИК и химкинская "Тридцать первая школа", а также три национальных и одна частная школы Сенегала."Наши педагоги будут обучать африканских детей русскому языку, литературе, культуре и обычаям нашей страны. Кроме того, наладим учебную программу обмена. Уверен, такой опыт в дальнейшем будет способствовать плодотворному сотрудничеству между Россией и Африкой. Благодаря изучению культуры другой страны можно быстрее и эффективнее развить партнерские отношения между странами", – рассказал Каримов.Дополнительно обсудили условия для развития российского малого и среднего бизнеса на территории Сенегала, подписали несколько договоров по экспорту товаров химкинских предприятий и открытию их торговых офисов.Предприниматели из Химок активно взаимодействуют с зарубежными странами. Так, ранее компании из Химок представили свою продукцию на выставке в Стамбуле. Одна из них занимается производством косметических средств и продуктов бытовой химии. Другая – выпускает шоколад, конфеты, пасту, глазурь, шоколадные полуфабрикаты и начинки.Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что поддержка предпринимателей городского округа осуществляется на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Так, в прошлом году более 50 компаний получили финансовую помощь на общую сумму более 40 миллионов рублей."В период санкций и экономических вызовов важно, как никогда, оказывать помощь бизнесу. И наше правительство делает все для того, чтобы развить потенциал предпринимателей: предоставляют субсидии, кредитование на особых условиях, гранты, создают интернет-проекты и организует мероприятия, нацеленные на информирование и развитие компаний в сферах экономики и бизнеса", – добавил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

https://ria.ru/20230925/reyting-1898552816.html

химки

московская область (подмосковье)

сенегал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье), сенегал