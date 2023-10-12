https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902220021.html
Новак рассказал о сотрудничестве российских и саудовских компаний
Новак рассказал о сотрудничестве российских и саудовских компаний - РИА Новости, 12.10.2023
Новак рассказал о сотрудничестве российских и саудовских компаний
Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:22
2023-10-12T12:22
2023-10-12T12:22
экономика
россия
саудовская аравия
москва
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели. "Мы видим огромный интерес со стороны российских компаний по разным направлениям, будь то энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, и со стороны саудовских компаний в том, чтобы развивать сотрудничество. Есть ниши, которые можно развивать и заполнять", – сказал Новак. "Что власти должны делать – это снимать ограничения и барьеры", – добавил он. Он отметил, что только за 9 месяцев текущего года торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саудовская аравия, москва, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Москва, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак рассказал о сотрудничестве российских и саудовских компаний
Новак: у бизнеса РФ и Саудовской Аравии есть огромный интерес к сотрудничеству
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"
в рамках Российской энергетической недели.
"Мы видим огромный интерес со стороны российских компаний по разным направлениям, будь то энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, и со стороны саудовских компаний в том, чтобы развивать сотрудничество. Есть ниши, которые можно развивать и заполнять", – сказал Новак.
"Что власти должны делать – это снимать ограничения и барьеры", – добавил он.
Он отметил, что только за 9 месяцев текущего года торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии