https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902220021.html

Новак рассказал о сотрудничестве российских и саудовских компаний

Новак рассказал о сотрудничестве российских и саудовских компаний - РИА Новости, 12.10.2023

Новак рассказал о сотрудничестве российских и саудовских компаний

Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:22

2023-10-12T12:22

2023-10-12T12:22

экономика

россия

саудовская аравия

москва

александр новак

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели. "Мы видим огромный интерес со стороны российских компаний по разным направлениям, будь то энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, и со стороны саудовских компаний в том, чтобы развивать сотрудничество. Есть ниши, которые можно развивать и заполнять", – сказал Новак. "Что власти должны делать – это снимать ограничения и барьеры", – добавил он. Он отметил, что только за 9 месяцев текущего года торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, саудовская аравия, москва, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023