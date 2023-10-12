Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС
Король Британии Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принес соболезнования народу Израиля в связи с атакой ХАМАС на страну, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в социальной сети Х.
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"Я поговорил этим вечером с королем Великобритании, его величеством Карлом III, который позвонил, чтобы выразить свои соболезнования и глубокий шок из-за преступных и варварских действий террористической организации ХАМАС в ходе ее атаки на граждан Израиля", - написал Герцог.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.