https://ria.ru/20231012/soboleznovaniya-1902151331.html

Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС

Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС

Король Великобритании Карл III принес соболезнования народу Израиля в связи с атакой ХАМАС на страну, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:39

2023-10-12T01:39

2023-10-12T01:39

израиль

великобритания

карл iii

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принес соболезнования народу Израиля в связи с атакой ХАМАС на страну, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в социальной сети Х. "Я поговорил этим вечером с королем Великобритании, его величеством Карлом III, который позвонил, чтобы выразить свои соболезнования и глубокий шок из-за преступных и варварских действий террористической организации ХАМАС в ходе ее атаки на граждан Израиля", - написал Герцог. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.

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израиль, великобритания, карл iii, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире