Рейтинг@Mail.ru
Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/soboleznovaniya-1902151331.html
Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС
Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС
Король Великобритании Карл III принес соболезнования народу Израиля в связи с атакой ХАМАС на страну, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:39
2023-10-12T01:39
израиль
великобритания
карл iii
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817910216_0:0:3549:1997_1920x0_80_0_0_bd4a3b4a24b666ff3a1702c1d9b0b9cd.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принес соболезнования народу Израиля в связи с атакой ХАМАС на страну, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в социальной сети Х. "Я поговорил этим вечером с королем Великобритании, его величеством Карлом III, который позвонил, чтобы выразить свои соболезнования и глубокий шок из-за преступных и варварских действий террористической организации ХАМАС в ходе ее атаки на граждан Израиля", - написал Герцог. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902149493.html
израиль
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817910216_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_515772e90e39e9d59df59394d14d6478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, великобритания, карл iii, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире
Израиль, Великобритания, Карл III, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, В мире
Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС

Король Британии Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принес соболезнования народу Израиля в связи с атакой ХАМАС на страну, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в социальной сети Х.
«
"Я поговорил этим вечером с королем Великобритании, его величеством Карлом III, который позвонил, чтобы выразить свои соболезнования и глубокий шок из-за преступных и варварских действий террористической организации ХАМАС в ходе ее атаки на граждан Израиля", - написал Герцог.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
СМИ: президенты ОАЭ и США обсудили коридоры для доставки гумпомощи в Газу
01:03
 
ИзраильВеликобританияКарл IIIИцхак ГерцогБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала