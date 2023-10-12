https://ria.ru/20231012/smi-1902321631.html
Парламенты России и Белоруссии призвали расширить работу со Sputnik и RT
Парламенты России и Белоруссии призвали расширить работу со Sputnik и RT - РИА Новости, 12.10.2023
Парламенты России и Белоруссии призвали расширить работу со Sputnik и RT
Законодатели России и Белоруссии предложили органам власти двух стран активнее освещать проблемы жизни соотечественников России и Белоруссии, современную... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:15
2023-10-12T17:15
2023-10-12T17:15
союзное государство
россия
белоруссия
союзное государство
медиа - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899551141_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_9ca6006130baab45133d9e4c86692131.jpg
КАЛИНИНГРАД, 12 окт – РИА Новости. Законодатели России и Белоруссии предложили органам власти двух стран активнее освещать проблемы жизни соотечественников России и Белоруссии, современную внешнюю политику России и цели специальной военной операции, используя возможности СМИ, включая RT и медиагруппу "Россия сегодня" (в том числе новостное агентство Sputnik). "(Рекомендуется) заинтересованным органам расширить масштабы и формы информационной работы, направленной на постоянное освещение жизни и проблем российских и белорусских соотечественников за границей и после их возвращения на родину", - говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний "Положение соотечественников за рубежом: совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Целью работы на данном направлении должно быть "создание объемного информационного поля, наполненного материалами об истории России и Беларуси, о современной внешней политике России и целях специальной военной операции, о достижениях в области культуры, науки, о развитии и об успехах экономики и культуры бывших союзных республик в составе СССР, о достижениях современной российской науки, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, образования и здравоохранения, о Великой Отечественной войне как общем подвиге советского народа в борьбе с нацизмом". Для распространения указанных материалов в электронных СМИ и сети интернет, по мнению законодателей, следует использовать возможности информационных ресурсов организаций соотечественников в странах пребывания, "Межгосударственной телерадиокомпании "МИР", международной телевизионной сети RT, МИА "Россия сегодня" (в том числе новостное агентство Sputnik), привлекать к решению данной задачи государственные средства массовой информации России и Беларуси, а также структуры гражданского общества, специализирующиеся на проблемах соотечественников".
https://ria.ru/20231012/sootechestvenniki-1902285978.html
россия
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, союзное государство, медиа - общество
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Союзное государство, Медиа - Общество
Парламенты России и Белоруссии призвали расширить работу со Sputnik и RT
Законодатели РФ и Белоруссии призвали власти расширить работу со Sputnik и RT
КАЛИНИНГРАД, 12 окт – РИА Новости. Законодатели России и Белоруссии предложили органам власти двух стран активнее освещать проблемы жизни соотечественников России и Белоруссии, современную внешнюю политику России и цели специальной военной операции, используя возможности СМИ, включая RT и медиагруппу "Россия сегодня" (в том числе новостное агентство Sputnik).
«
"(Рекомендуется) заинтересованным органам расширить масштабы и формы информационной работы, направленной на постоянное освещение жизни и проблем российских и белорусских соотечественников за границей и после их возвращения на родину", - говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний "Положение соотечественников за рубежом: совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов". Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Целью работы на данном направлении должно быть "создание объемного информационного поля, наполненного материалами об истории России и Беларуси, о современной внешней политике России и целях специальной военной операции, о достижениях в области культуры, науки, о развитии и об успехах экономики и культуры бывших союзных республик в составе СССР, о достижениях современной российской науки, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, образования и здравоохранения, о Великой Отечественной войне как общем подвиге советского народа в борьбе с нацизмом".
Для распространения указанных материалов в электронных СМИ и сети интернет, по мнению законодателей, следует использовать возможности информационных ресурсов организаций соотечественников в странах пребывания, "Межгосударственной телерадиокомпании "МИР", международной телевизионной сети RT, МИА "Россия сегодня" (в том числе новостное агентство Sputnik), привлекать к решению данной задачи государственные средства массовой информации России и Беларуси, а также структуры гражданского общества, специализирующиеся на проблемах соотечественников".
В Союзном государстве обсуждают выпуск "карты соотечественника"