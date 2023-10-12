https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html

Иран позитивно оценил опыт России в борьбе с санкциями Запада

Иран позитивно оценил опыт России в борьбе с санкциями Запада - РИА Новости, 12.10.2023

Иран позитивно оценил опыт России в борьбе с санкциями Запада

Иранская сторона считает успешным и ценным опыт России по противодействию западным санкциям, антисанкционные мероприятия российского Центробанка в последнее... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:04

2023-10-12T07:04

2023-10-12T07:04

россия

иран

центральный банк рф (цб рф)

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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Иранская сторона считает успешным и ценным опыт России по противодействию западным санкциям, антисанкционные мероприятия российского Центробанка в последнее время активно обсуждаются в иранских профильных ведомствах, заявил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани. "Мы особым образом наблюдали за политикой России в области противодействия санкциям. Я думаю, что это был очень успешный опыт. Прогнозы, особенно западные, заключались в том, что гораздо больший ущерб будет нанесен российской экономике со стороны финансового и банковского сектора, и меры, принятые ЦБ России, стали весьма эффективными… Опыт России в борьбе с санкциями – это ценный и успешный опыт", - считает Роухани. Он также посчитал разумными стратегии, принятые российскими властями в отношении процентной ставки, продажи нефти и газа только в национальной валюте, они, как полагает иранский чиновник, помогли "снизить ущерб, который санкции могли бы нанести российской экономике, особенно в банковском и валютном секторе". "Опыт России мы рассматриваем как успешный опыт борьбы с санкциями в валютной сфере, обсуждаем его до сих пор на встречах, в ходе докладов, отчетов в министерстве экономики, исследовательском центре парламента, Центробанке. Мы обстоятельно проработали опыт России в борьбе с санкциями в валютной сфере", - добавил замглавы экономического ведомства Ирана.

https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html

россия

иран

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россия, иран, центральный банк рф (цб рф)