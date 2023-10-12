https://ria.ru/20231012/samolet-1902241271.html

Росавиация назвала причину получения сигналов тревоги от пяти самолетов

Росавиация назвала причину получения сигналов тревоги от пяти самолетов - РИА Новости, 12.10.2023

Росавиация назвала причину получения сигналов тревоги от пяти самолетов

Росавиация опровергает данные СМИ о получении сигналов тревоги от самолетов, полеты выполняются штатно, причиной распространения ложной информации послужил сбой РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:39

2023-10-12T13:39

2023-10-12T14:33

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Росавиация опровергает данные СМИ о получении сигналов тревоги от самолетов, полеты выполняются штатно, причиной распространения ложной информации послужил сбой в иностранной электронной системе отслеживания FlightRadar24, сообщила пресс-служба ведомства."Росавиация опровергает данные в СМИ о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолётов в нештатном режиме. Подчёркиваем, что все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов…. СМИ получили информацию о срабатывании ответчиков в аварийном режиме из иностранного сервиса отслеживания полетов – FlightRadar24, в котором, скорее всего, произошел системный сбой", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты санкт-петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением.Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемых иностранным сервисом FlightRadar24, поясняет ведомство.Специалисты санкт-петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения срабатываний ответчиков в аварийном режиме не зафиксировали, добавили в ведомстве.Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемых FlightRadar24, заключили в Росавиации.

https://ria.ru/20231012/samolet-1902235872.html

https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901429338.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия