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Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной - РИА Новости, 12.10.2023
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12:19 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/rumyniya-1902219492.html
Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной
Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной - РИА Новости, 12.10.2023
Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной
Министерство национальной обороны Румынии сообщило в четверг об обнаружении воронки от беспилотника вблизи границы с Украиной. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:19
2023-10-12T12:19
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КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило в четверг об обнаружении воронки от беспилотника вблизи границы с Украиной. В среду министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны. "Министерство национальной обороны в ночь на четверг в режиме реального времени осуществляло мониторинг воздушного пространства в зонах ответственности, была обнаружена группа беспилотников, направляющихся в сторону украинских портов. Утром оперативно-тактическая группа доложила об обнаружении воронки от беспилотника у правого берега Килийского рукава, примерно в трех километрах к западу от Плауру", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Румынии. Военные также сообщают, что оперативно были приняты меры по обеспечению безопасности местности, а компетентные органы своевременно уведомили о сборе доказательств и проведении расследования инцидента. Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html
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в мире, румыния, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Румыния, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной

Минобороны Румынии сообщило о воронке от дрона недалеко от границы с Украиной

© Depositphotos.com / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило в четверг об обнаружении воронки от беспилотника вблизи границы с Украиной.
В среду министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны.
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"Министерство национальной обороны в ночь на четверг в режиме реального времени осуществляло мониторинг воздушного пространства в зонах ответственности, была обнаружена группа беспилотников, направляющихся в сторону украинских портов. Утром оперативно-тактическая группа доложила об обнаружении воронки от беспилотника у правого берега Килийского рукава, примерно в трех километрах к западу от Плауру", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Румынии.
Военные также сообщают, что оперативно были приняты меры по обеспечению безопасности местности, а компетентные органы своевременно уведомили о сборе доказательств и проведении расследования инцидента.
Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
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