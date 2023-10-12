https://ria.ru/20231012/rumyniya-1902219492.html

Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной

Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной - РИА Новости, 12.10.2023

Румынские военные обнаружили воронку от БПЛА недалеко от границы с Украиной

Министерство национальной обороны Румынии сообщило в четверг об обнаружении воронки от беспилотника вблизи границы с Украиной. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:19

2023-10-12T12:19

2023-10-12T12:19

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КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило в четверг об обнаружении воронки от беспилотника вблизи границы с Украиной. В среду министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что обломки дронов попадали на территорию страны из-за работы украинских систем противовоздушной обороны. "Министерство национальной обороны в ночь на четверг в режиме реального времени осуществляло мониторинг воздушного пространства в зонах ответственности, была обнаружена группа беспилотников, направляющихся в сторону украинских портов. Утром оперативно-тактическая группа доложила об обнаружении воронки от беспилотника у правого берега Килийского рукава, примерно в трех километрах к западу от Плауру", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Румынии. Военные также сообщают, что оперативно были приняты меры по обеспечению безопасности местности, а компетентные органы своевременно уведомили о сборе доказательств и проведении расследования инцидента. Ранее министерство обороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с нахождением обломков. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтэлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии дважды передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.

https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html

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Кирилл Волков

в мире, румыния, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр