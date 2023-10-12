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Россия и Иран вскоре начнут реализацию нефтегазовых проектов
Россия и Иран вскоре начнут реализацию нефтегазовых проектов - РИА Новости, 12.10.2023
Россия и Иран вскоре начнут реализацию нефтегазовых проектов
Россия и Иран финализируют переговоры по развитию нефтегазовых месторождений, созданию СПГ-объектов, скоро перейдут к реализации проектов, сообщил министр нефти РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:38
2023-10-12T12:38
2023-10-12T12:38
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и Иран финализируют переговоры по развитию нефтегазовых месторождений, созданию СПГ-объектов, скоро перейдут к реализации проектов, сообщил министр нефти Ирана Джавада Оуджи. "Мы определили очень хорошие проекты, провели хорошие переговоры с "Газпромом", пришли к хорошему взаимопониманию. Мы финализируем потихонечку (переговоры – ред.) и по развитию нефтяных и газовых месторождений, и по созданию объектов СПГ. Мы определили проекты более чем на 40 миллиардов долларов, думаю, что в скором будущем мы их переведем в практическую плоскость", – сказал Оуджи журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, иран, россия, москва, газпром, энергетика, в мире
Экономика, Цены на нефть, Иран, Россия, Москва, Газпром, Энергетика, В мире
Россия и Иран вскоре начнут реализацию нефтегазовых проектов
Оуджи: РФ и Иран скоро перейдут к реализации энергетических проектов