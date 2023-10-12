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Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России - РИА Новости, 12.10.2023
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09:57 12.10.2023 (обновлено: 11:20 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/rossiya-1902188705.html
Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России
Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России - РИА Новости, 12.10.2023
Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России
В России происходит "глобальная диверсификация газовой отрасли", одно из ее направлений — разворот экспортных потоков на восточные рынки, заявил вице-премьер и... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:57
2023-10-12T11:20
экономика
россия
природный газ
александр новак
москва
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России происходит "глобальная диверсификация газовой отрасли", одно из ее направлений — разворот экспортных потоков на восточные рынки, заявил вице-премьер и экс-глава Минэнерго Александр Новак, трансляцию его выступления показал телеканал "Россия 24"."Наш вектор развития — это поставки в большей степени на восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом", — сказал он в рамках Российской энергетической недели.По словам вице-премьера, серьезную трансформацию претерпел и европейский рынок."В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ, и в результате замедляются темпы экономического роста", — добавил Новак.Он заметил, что в такой ситуации "многие предприятия переносят свои производства на другие рынки, в другие страны".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, природный газ, александр новак, москва
Экономика, Россия, Природный газ, Александр Новак, Москва
Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России

Новак: газовая отрасль в РФ переживает глобальную трансформацию

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России происходит "глобальная диверсификация газовой отрасли", одно из ее направлений — разворот экспортных потоков на восточные рынки, заявил вице-премьер и экс-глава Минэнерго Александр Новак, трансляцию его выступления показал телеканал "Россия 24".
"Наш вектор развития — это поставки в большей степени на восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом", — сказал он в рамках Российской энергетической недели.
По словам вице-премьера, серьезную трансформацию претерпел и европейский рынок.
Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ, и в результате замедляются темпы экономического роста", — добавил Новак.
Он заметил, что в такой ситуации "многие предприятия переносят свои производства на другие рынки, в другие страны".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияПриродный газАлександр НовакМосква
 
 
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