https://ria.ru/20231012/rossiya-1902188705.html

Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России

Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России - РИА Новости, 12.10.2023

Новак заявил о трансформации газовой отрасли в России

В России происходит "глобальная диверсификация газовой отрасли", одно из ее направлений — разворот экспортных потоков на восточные рынки, заявил вице-премьер и... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:57

2023-10-12T09:57

2023-10-12T11:20

экономика

россия

природный газ

александр новак

москва

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России происходит "глобальная диверсификация газовой отрасли", одно из ее направлений — разворот экспортных потоков на восточные рынки, заявил вице-премьер и экс-глава Минэнерго Александр Новак, трансляцию его выступления показал телеканал "Россия 24"."Наш вектор развития — это поставки в большей степени на восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом", — сказал он в рамках Российской энергетической недели.По словам вице-премьера, серьезную трансформацию претерпел и европейский рынок."В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ, и в результате замедляются темпы экономического роста", — добавил Новак.Он заметил, что в такой ситуации "многие предприятия переносят свои производства на другие рынки, в другие страны".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, природный газ, александр новак, москва