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Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания - РИА Новости, 12.10.2023
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05:21 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/rosgeologiya-1902161092.html
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания - РИА Новости, 12.10.2023
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан до конца года для проведения геологического изыскания, заявил РИА Новости посол в России Чол Тонг Маяй Джанг. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:21
2023-10-12T05:21
южный судан
россия
росгеология
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан до конца года для проведения геологического изыскания, заявил РИА Новости посол в России Чол Тонг Маяй Джанг. Ранее власти Южного Судана пригласили Росгеологию провести геологические изыскания в стране, чтобы определить количество различных полезных ископаемых. "До конца года они приедут в Южный Судан, начнут картографирование", - сказал дипломат на полях Российской энергетической недели (РЭН).
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южный судан, россия, росгеология
Южный Судан, Россия, Росгеология
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания

Сотрудники Росгеологии до конца года посетят Южный Судан для изыскания

© AP Photo / Josphat KasireВид с воздуха на Южный Судан
Вид с воздуха на Южный Судан - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Josphat Kasire
Вид с воздуха на Южный Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан до конца года для проведения геологического изыскания, заявил РИА Новости посол в России Чол Тонг Маяй Джанг.
Ранее власти Южного Судана пригласили Росгеологию провести геологические изыскания в стране, чтобы определить количество различных полезных ископаемых.
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"До конца года они приедут в Южный Судан, начнут картографирование", - сказал дипломат на полях Российской энергетической недели (РЭН).
 
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