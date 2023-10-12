https://ria.ru/20231012/rosgeologiya-1902161092.html
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания - РИА Новости, 12.10.2023
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан до конца года для проведения геологического изыскания, заявил РИА Новости посол в России Чол Тонг Маяй Джанг. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:21
2023-10-12T05:21
2023-10-12T05:21
южный судан
россия
росгеология
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан до конца года для проведения геологического изыскания, заявил РИА Новости посол в России Чол Тонг Маяй Джанг. Ранее власти Южного Судана пригласили Росгеологию провести геологические изыскания в стране, чтобы определить количество различных полезных ископаемых. "До конца года они приедут в Южный Судан, начнут картографирование", - сказал дипломат на полях Российской энергетической недели (РЭН).
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899532767.html
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южный судан, россия, росгеология
Южный Судан, Россия, Росгеология
Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан для проведения изыскания
Сотрудники Росгеологии до конца года посетят Южный Судан для изыскания
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Росгеологии посетят Южный Судан до конца года для проведения геологического изыскания, заявил РИА Новости посол в России Чол Тонг Маяй Джанг.
Ранее власти Южного Судана пригласили Росгеологию провести геологические изыскания в стране, чтобы определить количество различных полезных ископаемых.
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"До конца года они приедут в Южный Судан, начнут картографирование", - сказал дипломат на полях Российской энергетической недели (РЭН).