https://ria.ru/20231012/remont-1902349662.html

Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон

Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон - РИА Новости, 12.10.2023

Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон

Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:36

2023-10-12T18:36

2023-10-12T18:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".По его словам, лидерами по объему ремонта дорожной сети стали пять округов Подмосковья – Рузский, Одинцовский, Истринский, Егорьевский и Раменский. Так, в Рузе уже отремонтировали 59 километров покрытия, работу завершили на шести участках.Отмечается, что в Одинцове обновят около 56 километров дорог, в Истре отремонтируют 19 участков, в Раменском – 14. В Егорьевске покрытие обновили на улицах Победы и Советской.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)