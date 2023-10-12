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Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон
Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон - РИА Новости, 12.10.2023
Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон
Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:36
2023-10-12T18:36
2023-10-12T18:36
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".По его словам, лидерами по объему ремонта дорожной сети стали пять округов Подмосковья – Рузский, Одинцовский, Истринский, Егорьевский и Раменский. Так, в Рузе уже отремонтировали 59 километров покрытия, работу завершили на шести участках.Отмечается, что в Одинцове обновят около 56 километров дорог, в Истре отремонтируют 19 участков, в Раменском – 14. В Егорьевске покрытие обновили на улицах Победы и Советской.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360"
.
По его словам, лидерами по объему ремонта дорожной сети стали пять округов Подмосковья – Рузский, Одинцовский, Истринский, Егорьевский и Раменский. Так, в Рузе уже отремонтировали 59 километров покрытия, работу завершили на шести участках.
Отмечается, что в Одинцове обновят около 56 километров дорог, в Истре отремонтируют 19 участков, в Раменском – 14. В Егорьевске покрытие обновили на улицах Победы и Советской.