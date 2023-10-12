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Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон - РИА Новости, 12.10.2023
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Новости Подмосковья
 
18:36 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/remont-1902349662.html
Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон
Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон - РИА Новости, 12.10.2023
Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон
Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:36
2023-10-12T18:36
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".По его словам, лидерами по объему ремонта дорожной сети стали пять округов Подмосковья – Рузский, Одинцовский, Истринский, Егорьевский и Раменский. Так, в Рузе уже отремонтировали 59 километров покрытия, работу завершили на шести участках.Отмечается, что в Одинцове обновят около 56 километров дорог, в Истре отремонтируют 19 участков, в Раменском – 14. В Егорьевске покрытие обновили на улицах Победы и Советской.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 260 километров дорог отремонтируют в Подмосковье за осенний сезон

© РИА Новости / Павел ЛьвовРемонт автодороги
Ремонт автодороги - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в Московской области до конца этой осени. Об этом заявил министр транспорта региона Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".
По его словам, лидерами по объему ремонта дорожной сети стали пять округов Подмосковья – Рузский, Одинцовский, Истринский, Егорьевский и Раменский. Так, в Рузе уже отремонтировали 59 километров покрытия, работу завершили на шести участках.
Отмечается, что в Одинцове обновят около 56 километров дорог, в Истре отремонтируют 19 участков, в Раменском – 14. В Егорьевске покрытие обновили на улицах Победы и Советской.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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