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Омский губернатор проверил ход ремонта роддома в Стаханове ЛНР - РИА Новости, 12.10.2023
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Надежные люди
 
09:40 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/remont-1902185787.html
Омский губернатор проверил ход ремонта роддома в Стаханове ЛНР
Омский губернатор проверил ход ремонта роддома в Стаханове ЛНР - РИА Новости, 12.10.2023
Омский губернатор проверил ход ремонта роддома в Стаханове ЛНР
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выехал в подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, где проверил ход работ по ремонту родильного дома,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:40
2023-10-12T09:40
надежные люди
стаханов
омская область
луганская народная республика
виталий хоценко
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ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко выехал в подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, где проверил ход работ по ремонту родильного дома, рассказали в пресс-службе областного правительства. Глава Омской области во время рабочей поездки в ЛНР посетил объекты, где ведутся строительные и восстановительные работы. Он уже проверил ремонт в гимназии №11 и МФЦ. Еще одной точкой стал роддом, открытия которого очень ждут местные жители и женщины из других населенных пунктов Луганской Народной Республики. "Ремонт родильного дома в Стаханове продвигается хорошими темпами. Уже заменили все окна и завершаем кровлю и вентиляцию. В следующем году работу на этом объекте продолжим. Родильный дом очень важный объект, тем более что это единственный роддом на несколько населенных пунктов в округе", - привели в пресс-службе слова главы Омской области. В Стаханове силами омичей уже привели в порядок два учреждения образования, отремонтировали более двух километров водопроводных сетей и подготовили помещение для размещения компьютерного томографа в центральной городской больнице. В этом году в здесь планируется восстановить 129 домов. К ноябрю практически все эти объекты будут готовы. Восстановление идет и в многоквартирных домах трех городов: Стаханов, Ирмино, Алмазная. Рабочие меняют поврежденные во время обстрелов окна в квартирах и подъездах. Ремонт многоэтажек планируется завершить в декабре. ​
https://ria.ru/20231010/otoplenie-1901835638.html
https://ria.ru/20230930/dorogi-1899640882.html
стаханов
омская область
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стаханов, омская область, луганская народная республика, виталий хоценко
Надежные люди, Стаханов, Омская область, Луганская Народная Республика, Виталий Хоценко
Омский губернатор проверил ход ремонта роддома в Стаханове ЛНР

Омский губернатор Хоценко проверил ход ремонта роддома в Стаханове ЛНР

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко . Архивное фото
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ОМСК, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко выехал в подшефный город Стаханов Луганской Народной Республики, где проверил ход работ по ремонту родильного дома, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Глава Омской области во время рабочей поездки в ЛНР посетил объекты, где ведутся строительные и восстановительные работы. Он уже проверил ремонт в гимназии №11 и МФЦ. Еще одной точкой стал роддом, открытия которого очень ждут местные жители и женщины из других населенных пунктов Луганской Народной Республики.
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"Ремонт родильного дома в Стаханове продвигается хорошими темпами. Уже заменили все окна и завершаем кровлю и вентиляцию. В следующем году работу на этом объекте продолжим. Родильный дом очень важный объект, тем более что это единственный роддом на несколько населенных пунктов в округе", - привели в пресс-службе слова главы Омской области.
В Стаханове силами омичей уже привели в порядок два учреждения образования, отремонтировали более двух километров водопроводных сетей и подготовили помещение для размещения компьютерного томографа в центральной городской больнице. В этом году в здесь планируется восстановить 129 домов. К ноябрю практически все эти объекты будут готовы. Восстановление идет и в многоквартирных домах трех городов: Стаханов, Ирмино, Алмазная. Рабочие меняют поврежденные во время обстрелов окна в квартирах и подъездах. Ремонт многоэтажек планируется завершить в декабре.
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Надежные людиСтахановОмская областьЛуганская Народная РеспубликаВиталий Хоценко
 
 
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