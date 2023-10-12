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В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/relokanty-1902335370.html
В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
Зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:53
2023-10-12T17:53
специальная военная операция на украине
россия
михаил фридман
иван ургант
максим галкин
госдума рф
вооруженные силы украины
юрий швыткин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Запросить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации информацию о количестве административных и уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, дискредитировавших Вооруженные силы Российской Федерации и осуществлявших публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации, установить… привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния", - говорится в тексте протокольного обращения. В документе просят провести проверку в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева. "Какой-либо ответственности такие лица по возвращению в Российскую Федерацию не несут, оставаясь безнаказанными, что вызывает большое общественное возмущение", - говорится в документе. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". По его словам, покинувшие страну и "совершившие подлые поступки" должны понимать, что на родине их не просто не ждут. Володин уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы. Также ранее сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html
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россия, михаил фридман, иван ургант, максим галкин, госдума рф, вооруженные силы украины, юрий швыткин, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Фридман, Иван Ургант, Максим Галкин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Юрий Швыткин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ

Депутат Швыткин призвал проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Запросить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации информацию о количестве административных и уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, дискредитировавших Вооруженные силы Российской Федерации и осуществлявших публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации, установить… привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния", - говорится в тексте протокольного обращения.
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В документе просят провести проверку в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева. "Какой-либо ответственности такие лица по возвращению в Российскую Федерацию не несут, оставаясь безнаказанными, что вызывает большое общественное возмущение", - говорится в документе.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". По его словам, покинувшие страну и "совершившие подлые поступки" должны понимать, что на родине их не просто не ждут. Володин уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы.
Также ранее сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил ФридманИван УргантМаксим ГалкинГосдума РФВооруженные силы УкраиныЮрий ШвыткинБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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