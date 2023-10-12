https://ria.ru/20231012/relokanty-1902335370.html

В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ

В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ

Зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:53

2023-10-12T17:53

2023-10-12T17:53

специальная военная операция на украине

россия

михаил фридман

иван ургант

максим галкин

госдума рф

вооруженные силы украины

юрий швыткин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Запросить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации информацию о количестве административных и уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, дискредитировавших Вооруженные силы Российской Федерации и осуществлявших публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации, установить… привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния", - говорится в тексте протокольного обращения. В документе просят провести проверку в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева. "Какой-либо ответственности такие лица по возвращению в Российскую Федерацию не несут, оставаясь безнаказанными, что вызывает большое общественное возмущение", - говорится в документе. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". По его словам, покинувшие страну и "совершившие подлые поступки" должны понимать, что на родине их не просто не ждут. Володин уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы. Также ранее сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html

https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил фридман, иван ургант, максим галкин, госдума рф, вооруженные силы украины, юрий швыткин, безопасность, ситуация в днр и лнр