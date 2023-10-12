В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
Депутат Швыткин призвал проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зампред комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Запросить в Генеральной прокуратуре Российской Федерации информацию о количестве административных и уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, дискредитировавших Вооруженные силы Российской Федерации и осуществлявших публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации, установить… привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния", - говорится в тексте протокольного обращения.
В документе просят провести проверку в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева. "Какой-либо ответственности такие лица по возвращению в Российскую Федерацию не несут, оставаясь безнаказанными, что вызывает большое общественное возмущение", - говорится в документе.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". По его словам, покинувшие страну и "совершившие подлые поступки" должны понимать, что на родине их не просто не ждут. Володин уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы.
Также ранее сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента