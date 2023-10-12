https://ria.ru/20231012/rebenok-1902307498.html

В Кузбассе нашли тело младенца в квартире

В Кузбассе нашли тело младенца в квартире - РИА Новости, 12.10.2023

В Кузбассе нашли тело младенца в квартире

Тело четырехмесячного мальчика обнаружено в одной из квартир в городе Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:44

2023-10-12T16:44

2023-10-12T16:44

происшествия

кемеровская область

новокузнецк

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 12 окт- РИА Новости. Тело четырехмесячного мальчика обнаружено в одной из квартир в городе Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "11 октября 2023 года в одной из квартир Кузнецкого района города Новокузнецка обнаружено тело 4-месячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. В целях объективного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти мальчика.

https://ria.ru/20230928/telo-1899145776.html

кемеровская область

новокузнецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)