https://ria.ru/20231012/rebenok-1902307498.html
В Кузбассе нашли тело младенца в квартире
В Кузбассе нашли тело младенца в квартире - РИА Новости, 12.10.2023
В Кузбассе нашли тело младенца в квартире
Тело четырехмесячного мальчика обнаружено в одной из квартир в городе Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:44
2023-10-12T16:44
2023-10-12T16:44
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 12 окт- РИА Новости. Тело четырехмесячного мальчика обнаружено в одной из квартир в городе Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "11 октября 2023 года в одной из квартир Кузнецкого района города Новокузнецка обнаружено тело 4-месячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. В целях объективного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти мальчика.
https://ria.ru/20230928/telo-1899145776.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе нашли тело младенца в квартире
Тело четырехмесячного мальчика нашли в квартире в Новокузнецке