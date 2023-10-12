https://ria.ru/20231012/reabilitatsiya-1902310691.html

Паралимпийцы провели в Рязани мастер-классы для участников спецоперации

Паралимпийцы провели в Рязани мастер-классы для участников спецоперации - РИА Новости, 12.10.2023

Паралимпийцы провели в Рязани мастер-классы для участников спецоперации

Спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для участников специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Рязанском... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:52

2023-10-12T16:52

2023-10-12T16:52

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рязанская область

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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для участников специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Рязанском многопрофильном центре "Сосновый бор", передает корреспондент РИА Новости. На базе центра "Сосновый бор" в Рязани создана площадка комплексной адаптации и реабилитации участников спецоперации, которые восстанавливаются в окружении близких и в сопровождении медиков. Особое внимание уделено реабилитации бойцов с инвалидностью. В четверг прошли мастер-классы Парамлимпийского комитета РФ, которые посетил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Мы одни из первых в стране запустили комплексную программу семейной реабилитации… Центр мы открыли в мае после масштабной реконструкции… Сейчас здесь восстановительные курсы прошли более 400 человек. В целом центр будет принимать около 4 тысяч человек в год", - отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, добавив, что в центре могут проходить реабилитацию участники СВО, а также дети-инвалиды вместе со своими близкими. Он подчеркнул, что в центре установлено самое современное оборудование, работают высококвалифицированные специалисты, применяются современные методики лечения. При этом, как сказал губернатор, разрабатываются планы развития центра, в том числе внедрения адаптивной физической культуры. Он поблагодарил Паралимпийский комитет РФ и фонд "Защитники Отечества" за сотрудничество. "Павел Викторович, вам огромное спасибо, что такой центр создали. Наши сотрудники сегодня и вчера все посмотрели. Он на самом деле является одним из самых лучших у нас сегодня в стране. И конечно очень важно его насытить содержанием", - отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Для проведения мастер-классов на территории центра подготовили площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта, в том числе с пулевой стрельбой, стрельбой из лука, следж-хоккеем, настольным теннисом и пауэрлифтингом. Проходящие реабилитацию бойцы смогли также получить консультации по упражнениям, которые способствуют восстановлению.

https://ria.ru/20230929/putin-1899340312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязань, рязанская область, павел малков