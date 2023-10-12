https://ria.ru/20231012/pvo-1902244709.html

Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии

Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии

Объединенная система противовоздушной обороны России и Киргизии будет эффективным инструментом от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:55

2023-10-12T13:55

2023-10-12T14:27

россия

киргизия

москва

садыр жапаров

владимир путин

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны России и Киргизии будет эффективным инструментом от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере, заявил в четверг президент Киргизии Садыр Жапаров."Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере", - заявил глава государства.Жапаров уточнил, что Киргизия заинтересована в продолжении взаимодействия в военной сфере "путем совершенствования военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров и обмена опытом".Мероприятия в честь 20-летия российской авиабазы "Кант" проходят в госрезиденции киргизского лидера "Ала-Арча" в рамках визита в Бишкек президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html

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россия, киргизия, москва, садыр жапаров, владимир путин