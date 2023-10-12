Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
Жапаров: объединенная ПВО РФ и Киргизии станет эффективным инструментом от угроз
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны России и Киргизии будет эффективным инструментом от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере, заявил в четверг президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере", - заявил глава государства.
Жапаров уточнил, что Киргизия заинтересована в продолжении взаимодействия в военной сфере "путем совершенствования военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров и обмена опытом".
Мероприятия в честь 20-летия российской авиабазы "Кант" проходят в госрезиденции киргизского лидера "Ала-Арча" в рамках визита в Бишкек президента РФ Владимира Путина.