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Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
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13:55 12.10.2023 (обновлено: 14:27 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/pvo-1902244709.html
Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
Объединенная система противовоздушной обороны России и Киргизии будет эффективным инструментом от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:55
2023-10-12T14:27
россия
киргизия
москва
садыр жапаров
владимир путин
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны России и Киргизии будет эффективным инструментом от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере, заявил в четверг президент Киргизии Садыр Жапаров."Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере", - заявил глава государства.Жапаров уточнил, что Киргизия заинтересована в продолжении взаимодействия в военной сфере "путем совершенствования военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров и обмена опытом".Мероприятия в честь 20-летия российской авиабазы "Кант" проходят в госрезиденции киргизского лидера "Ала-Арча" в рамках визита в Бишкек президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
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россия, киргизия, москва, садыр жапаров, владимир путин
Россия, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, Владимир Путин
Жапаров высказался о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии

Жапаров: объединенная ПВО РФ и Киргизии станет эффективным инструментом от угроз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на российско-киргизских переговорах в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны России и Киргизии будет эффективным инструментом от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере, заявил в четверг президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере", - заявил глава государства.
Жапаров уточнил, что Киргизия заинтересована в продолжении взаимодействия в военной сфере "путем совершенствования военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров и обмена опытом".
Мероприятия в честь 20-летия российской авиабазы "Кант" проходят в госрезиденции киргизского лидера "Ала-Арча" в рамках визита в Бишкек президента РФ Владимира Путина.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Межгосударственные отношения России и Киргизии
02:14
 
РоссияКиргизияМоскваСадыр ЖапаровВладимир Путин
 
 
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