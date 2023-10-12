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Путин заявил, что в Киргизию направили более ста педагогов из России - РИА Новости, 12.10.2023
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14:51 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/putin-1902266227.html
Путин заявил, что в Киргизию направили более ста педагогов из России
Путин заявил, что в Киргизию направили более ста педагогов из России - РИА Новости, 12.10.2023
Путин заявил, что в Киргизию направили более ста педагогов из России
В Киргизию направлены более 100 педагогов из России для преподавания в школах, заявил на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым президент России... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:51
2023-10-12T14:51
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
общество
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БЕШКЕК , 12 окт - РИА Новости. В Киргизию направлены более 100 педагогов из России для преподавания в школах, заявил на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым президент России Владимир Путин. "В рамках проекта "Российских учитель за рубежом" в Киргизию для преподавания в школах направлены более 100 педагогов из России. Мы понимаем, что этого недостаточно. Президент ставит в этом смысле такие задачи более масштабные, мы полностью это поддерживаем и будем двигаться по этому направлению.", - сказал президент. Путин отметил, что в высших учебных заведениях России обучаются 16 тысяч киргизских студентов, из которых порядка семи тысяч на бюджетной основе. "Россия также помогает Киргизии в системе средних школ с обучением на русском языке", - добавил президент. Глава РФ уточнил, что планируется построить в ближайшие несколько лет девять школ, в которых будут обучаться более 11 тысяч учеников. Они будут построены в семи областях и двух крупнейших городах Киргизии. "В заключение хотел бы выразить признательность киргизским друзьям и Садыру Нургожоевичу за продуктивную совместную работу. Уверен, что результаты нашего визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии и безусловно пойдут на благо всем гражданам наших государств", - завершил глава РФ.
https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html
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россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, общество
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Общество
Путин заявил, что в Киргизию направили более ста педагогов из России

Путин: в Киргизию направили более ста педагогов из РФ для преподавания в школах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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БЕШКЕК , 12 окт - РИА Новости. В Киргизию направлены более 100 педагогов из России для преподавания в школах, заявил на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым президент России Владимир Путин.
"В рамках проекта "Российских учитель за рубежом" в Киргизию для преподавания в школах направлены более 100 педагогов из России. Мы понимаем, что этого недостаточно. Президент ставит в этом смысле такие задачи более масштабные, мы полностью это поддерживаем и будем двигаться по этому направлению.", - сказал президент.
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Путин отметил, что в высших учебных заведениях России обучаются 16 тысяч киргизских студентов, из которых порядка семи тысяч на бюджетной основе.
"Россия также помогает Киргизии в системе средних школ с обучением на русском языке", - добавил президент.
Глава РФ уточнил, что планируется построить в ближайшие несколько лет девять школ, в которых будут обучаться более 11 тысяч учеников. Они будут построены в семи областях и двух крупнейших городах Киргизии.
"В заключение хотел бы выразить признательность киргизским друзьям и Садыру Нургожоевичу за продуктивную совместную работу. Уверен, что результаты нашего визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии и безусловно пойдут на благо всем гражданам наших государств", - завершил глава РФ.
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РоссияКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровОбщество
 
 
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