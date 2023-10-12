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Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.10.2023
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12:31 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/putin-1902221912.html
Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией
Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.10.2023
Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь", отметив, что РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:31
2023-10-12T12:31
россия
белоруссия
минск
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
союзное государство
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь", отметив, что сегодня при внешнем давлении исключительно важно укреплять многогранные связи между РФ и Белоруссией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание", проходит в четверг в Минске. Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия Международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" ... Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство, наши многогранные связи, личные, человеческие контакты", - говорится в телеграмме. Он отметил, что также важно охранять для будущих поколений правду о Второй мировой войне и противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. По его словам, братская дружба и неизменная солидарность всегда связывали народы России и Белоруссии. "Мы всегда будем гордиться славными, героическими страницами общей истории, помнить о подвиге советских воинов, сокрушивших нацизм, подаривших человечеству радость мирной жизни", - добавил глава РФ. Путин выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом ключе, станет авторитетной международной площадкой для формирования новых подходов к изучению истории и будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества. -0-
https://ria.ru/20231012/kirgiziya-1902215352.html
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белоруссия
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россия, белоруссия, минск, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), союзное государство
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Союзное государство
Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией

Путин: сегодня при внешнем давлении важно укреплять связи между РФ и Белоруссией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь", отметив, что сегодня при внешнем давлении исключительно важно укреплять многогранные связи между РФ и Белоруссией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание", проходит в четверг в Минске. Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин заявил, что его визит в Киргизию давно назрел
11:59
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия Международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" ... Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство, наши многогранные связи, личные, человеческие контакты", - говорится в телеграмме.
Он отметил, что также важно охранять для будущих поколений правду о Второй мировой войне и противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. По его словам, братская дружба и неизменная солидарность всегда связывали народы России и Белоруссии.
"Мы всегда будем гордиться славными, героическими страницами общей истории, помнить о подвиге советских воинов, сокрушивших нацизм, подаривших человечеству радость мирной жизни", - добавил глава РФ.
Путин выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом ключе, станет авторитетной международной площадкой для формирования новых подходов к изучению истории и будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества. -0-
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием дипотношений между странами
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РоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Союзное государство
 
 
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