https://ria.ru/20231012/putin-1902221912.html

Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией

Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.10.2023

Путин призвал к укреплению связей между Россией и Белоруссией

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь", отметив, что РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:31

2023-10-12T12:31

2023-10-12T12:31

россия

белоруссия

минск

владимир путин

российское военно-историческое общество (рвио)

союзное государство

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь", отметив, что сегодня при внешнем давлении исключительно важно укреплять многогранные связи между РФ и Белоруссией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание", проходит в четверг в Минске. Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия Международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" ... Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство, наши многогранные связи, личные, человеческие контакты", - говорится в телеграмме. Он отметил, что также важно охранять для будущих поколений правду о Второй мировой войне и противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. По его словам, братская дружба и неизменная солидарность всегда связывали народы России и Белоруссии. "Мы всегда будем гордиться славными, героическими страницами общей истории, помнить о подвиге советских воинов, сокрушивших нацизм, подаривших человечеству радость мирной жизни", - добавил глава РФ. Путин выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом ключе, станет авторитетной международной площадкой для формирования новых подходов к изучению истории и будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества. -0-

https://ria.ru/20231012/kirgiziya-1902215352.html

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россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), союзное государство