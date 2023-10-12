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Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.10.2023
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17:23 12.10.2023 (обновлено: 17:36 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/prigovor-1902325213.html
Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя
Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.10.2023
Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя
Украинский морпех осужден пожизненно за расстрелы мирных жителей в Мариуполе, в результате которых пять человек погибли, еще четверо пострадали, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:23
2023-10-12T17:36
происшествия
россия
мариуполь
донецкая народная республика
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинский морпех осужден пожизненно за расстрелы мирных жителей в Мариуполе, в результате которых пять человек погибли, еще четверо пострадали, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего водителя 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Скорины... Суд приговорил Скорину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Установлено, что в марте 2022 года Скорина, находясь на боевой позиции в Мариуполе, расстрелял из автомата супружескую пару, передвигавшуюся по улице на велосипедах. Однако, несмотря на ранения, пострадавшим удалось покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте. Отмечается, что через несколько дней Скорина совместно с другими силовиками расстрелял из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, что обозначало их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись. Как добавили в пресс-службе СК РФ, в рамках расследования Скорина признал вину и раскаялся в содеянном.
https://ria.ru/20231006/sud-1900877217.html
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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя

Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы мирных жителей Мариуполя

© Фото : Генпрокуратура России/TelegramМорпех ВСУ Андрей Скорин в Верховном суде ДНР
Морпех ВСУ Андрей Скорин в Верховном суде ДНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Генпрокуратура России/Telegram
Морпех ВСУ Андрей Скорин в Верховном суде ДНР
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинский морпех осужден пожизненно за расстрелы мирных жителей в Мариуполе, в результате которых пять человек погибли, еще четверо пострадали, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего водителя 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Скорины... Суд приговорил Скорину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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Он признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Установлено, что в марте 2022 года Скорина, находясь на боевой позиции в Мариуполе, расстрелял из автомата супружескую пару, передвигавшуюся по улице на велосипедах. Однако, несмотря на ранения, пострадавшим удалось покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте. Отмечается, что через несколько дней Скорина совместно с другими силовиками расстрелял из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, что обозначало их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись.
Как добавили в пресс-службе СК РФ, в рамках расследования Скорина признал вину и раскаялся в содеянном.
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