https://ria.ru/20231012/prigovor-1902325213.html

Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя

Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя - РИА Новости, 12.10.2023

Украинского морпеха осудили пожизненно за расстрелы жителей Мариуполя

Украинский морпех осужден пожизненно за расстрелы мирных жителей в Мариуполе, в результате которых пять человек погибли, еще четверо пострадали, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:23

2023-10-12T17:23

2023-10-12T17:36

происшествия

россия

мариуполь

донецкая народная республика

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинский морпех осужден пожизненно за расстрелы мирных жителей в Мариуполе, в результате которых пять человек погибли, еще четверо пострадали, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего водителя 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Скорины... Суд приговорил Скорину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Установлено, что в марте 2022 года Скорина, находясь на боевой позиции в Мариуполе, расстрелял из автомата супружескую пару, передвигавшуюся по улице на велосипедах. Однако, несмотря на ранения, пострадавшим удалось покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте. Отмечается, что через несколько дней Скорина совместно с другими силовиками расстрелял из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, что обозначало их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись. Как добавили в пресс-службе СК РФ, в рамках расследования Скорина признал вину и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20231006/sud-1900877217.html

https://ria.ru/20231002/pogranichnik-1900008926.html

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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр