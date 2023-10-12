https://ria.ru/20231012/potrebkredit-1902317332.html
"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске
"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске - РИА Новости, 12.10.2023
"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске
Компания "ПСБ Страхование", входящая в Группа ПСБ, оформила первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:06
2023-10-12T17:06
2023-10-12T17:06
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Компания "ПСБ Страхование", входящая в Группа ПСБ, оформила первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует программам, действующим на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации. "Сегодня жителям новых регионов доступны не только финансовые продукты ПСБ, но и небанковские сервисы, включая страховые услуги. В июне мы запустили продажу полисов ОСАГО, совсем недавно обеспечили страховую защиту ипотечной сделки для покупки квартиры в Мариуполе – это первый и единственный на сегодняшний день полис с покрытием военных рисков в России. В полис личного страхования потребительского кредита включен полный перечень услуг, в том числе защита рисков утраты трудоспособности. <…>", – отметил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20231005/agrokredit-1900672470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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