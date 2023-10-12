https://ria.ru/20231012/potrebkredit-1902317332.html

"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске

"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске - РИА Новости, 12.10.2023

"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске

Компания "ПСБ Страхование", входящая в Группа ПСБ, оформила первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:06

2023-10-12T17:06

2023-10-12T17:06

псб (банк псб)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Компания "ПСБ Страхование", входящая в Группа ПСБ, оформила первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует программам, действующим на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации. "Сегодня жителям новых регионов доступны не только финансовые продукты ПСБ, но и небанковские сервисы, включая страховые услуги. В июне мы запустили продажу полисов ОСАГО, совсем недавно обеспечили страховую защиту ипотечной сделки для покупки квартиры в Мариуполе – это первый и единственный на сегодняшний день полис с покрытием военных рисков в России. В полис личного страхования потребительского кредита включен полный перечень услуг, в том числе защита рисков утраты трудоспособности. <…>", – отметил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20231005/agrokredit-1900672470.html

луганск

мариуполь

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, луганск, мариуполь, лнр, луганская народная республика