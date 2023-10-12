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"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске - РИА Новости, 12.10.2023
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17:06 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/potrebkredit-1902317332.html
"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске
"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске - РИА Новости, 12.10.2023
"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске
Компания "ПСБ Страхование", входящая в Группа ПСБ, оформила первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:06
2023-10-12T17:06
псб (банк псб)
промсвязьбанк
луганск
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лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Компания "ПСБ Страхование", входящая в Группа ПСБ, оформила первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует программам, действующим на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации. "Сегодня жителям новых регионов доступны не только финансовые продукты ПСБ, но и небанковские сервисы, включая страховые услуги. В июне мы запустили продажу полисов ОСАГО, совсем недавно обеспечили страховую защиту ипотечной сделки для покупки квартиры в Мариуполе – это первый и единственный на сегодняшний день полис с покрытием военных рисков в России. В полис личного страхования потребительского кредита включен полный перечень услуг, в том числе защита рисков утраты трудоспособности. &lt;…&gt;", – отметил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров, слова которого привели в пресс-службе.
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луганск
мариуполь
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псб (банк псб), промсвязьбанк, луганск, мариуполь, лнр, луганская народная республика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Луганск, Мариуполь, ЛНР, Луганская Народная Республика

"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Компания "ПСБ Страхование", входящая в Группа ПСБ, оформила первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует программам, действующим на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации.
"Сегодня жителям новых регионов доступны не только финансовые продукты ПСБ, но и небанковские сервисы, включая страховые услуги. В июне мы запустили продажу полисов ОСАГО, совсем недавно обеспечили страховую защиту ипотечной сделки для покупки квартиры в Мариуполе – это первый и единственный на сегодняшний день полис с покрытием военных рисков в России. В полис личного страхования потребительского кредита включен полный перечень услуг, в том числе защита рисков утраты трудоспособности. <…>", – отметил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров, слова которого привели в пресс-службе.
Здание Промсвязьбанка в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР
5 октября, 13:39
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкЛуганскМариупольЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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