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На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту - РИА Новости, 12.10.2023
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17:00 12.10.2023 (обновлено: 18:29 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/port-1902314253.html
На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту
На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту - РИА Новости, 12.10.2023
На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту
Компания, занимающаяся рыбным промыслом на Кубани, передала два малых судна "Дельфин" и "Ассоль" в Херсонский морской порт, сообщили в пресс-службе реготделения РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:00
2023-10-12T18:29
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общество
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Компания, занимающаяся рыбным промыслом на Кубани, передала два малых судна "Дельфин" и "Ассоль" в Херсонский морской порт, сообщили в пресс-службе реготделения общественного движения "Народный фронт". "В Херсонский морской порт общественники доставили малые суда "Дельфин" и "Ассоль". Компания, занимающаяся рыбным промыслом, передала их в Народный фронт в качестве гуманитарного груза... Полностью в исправном состоянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Дельфин" и "Ассоль" уже доставлены в зону спецоперации. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, гумпомощь передало акционерное общество "Южная цитадель", стоимость суден оценивается в 13 миллионов рублей.
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общество
Надежные люди, Общество
На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту

На Кубани рыбоводческая компания передала малые суда Херсонскому морскому порту

© Фото : пресс-служба реготделения "Народный фронт"Рыбоводческая компания Кубани передала малые суда Херсонскому морскому порту
Рыбоводческая компания Кубани передала малые суда Херсонскому морскому порту - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба реготделения "Народный фронт"
Рыбоводческая компания Кубани передала малые суда Херсонскому морскому порту
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Компания, занимающаяся рыбным промыслом на Кубани, передала два малых судна "Дельфин" и "Ассоль" в Херсонский морской порт, сообщили в пресс-службе реготделения общественного движения "Народный фронт".
"В Херсонский морской порт общественники доставили малые суда "Дельфин" и "Ассоль". Компания, занимающаяся рыбным промыслом, передала их в Народный фронт в качестве гуманитарного груза... Полностью в исправном состоянии", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба реготделения "Народный фронт"Рыбоводческая компания Кубани передала малые суда Херсонскому морскому порту
Рыбоводческая компания Кубани передала малые суда Херсонскому морскому порту - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : пресс-служба реготделения "Народный фронт"
Рыбоводческая компания Кубани передала малые суда Херсонскому морскому порту
Отмечается, что "Дельфин" и "Ассоль" уже доставлены в зону спецоперации. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, гумпомощь передало акционерное общество "Южная цитадель", стоимость суден оценивается в 13 миллионов рублей.
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