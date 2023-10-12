https://ria.ru/20231012/port-1902314253.html

На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту

На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту - РИА Новости, 12.10.2023

На Кубани компания передала малые суда Херсонскому морскому порту

Компания, занимающаяся рыбным промыслом на Кубани, передала два малых судна "Дельфин" и "Ассоль" в Херсонский морской порт, сообщили в пресс-службе реготделения РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:00

2023-10-12T17:00

2023-10-12T18:29

надежные люди

общество

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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Компания, занимающаяся рыбным промыслом на Кубани, передала два малых судна "Дельфин" и "Ассоль" в Херсонский морской порт, сообщили в пресс-службе реготделения общественного движения "Народный фронт". "В Херсонский морской порт общественники доставили малые суда "Дельфин" и "Ассоль". Компания, занимающаяся рыбным промыслом, передала их в Народный фронт в качестве гуманитарного груза... Полностью в исправном состоянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Дельфин" и "Ассоль" уже доставлены в зону спецоперации. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, гумпомощь передало акционерное общество "Южная цитадель", стоимость суден оценивается в 13 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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общество