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Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 12.10.2023
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09:50 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/pogoda-1902187697.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 12.10.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра в четверг, ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:50
2023-10-12T09:50
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичей следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра в четверг, ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре

Власти Москвы предупредили об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ветреная погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичей следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра в четверг, ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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08:10
 
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