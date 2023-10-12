https://ria.ru/20231012/pogoda-1902187697.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 12.10.2023

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра в четверг, ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:50

2023-10-12T09:50

2023-10-12T09:50

городское хозяйство москвы

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566663_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_667530736d5fea1b815ffd143deb47f6.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичей следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра в четверг, ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231012/pogoda-1902169994.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, общество