https://ria.ru/20231012/pogoda-1902187697.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 12.10.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра в четверг, ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:50
2023-10-12T09:50
2023-10-12T09:50
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москвичей следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра в четверг, ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231012/pogoda-1902169994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре
Власти Москвы предупредили об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду