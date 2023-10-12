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Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 12.10.2023
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05:47 12.10.2023 (обновлено: 06:08 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/pogibshie-1902162113.html
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 12.10.2023
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:47
2023-10-12T06:08
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав.Ранее власти автономии заявляли об 1,1 тысячи погибших."Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи", - заявил представитель министерства в Газе, слова которого приводит агентство Франс Пресс.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902159676.html
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украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек

Число погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав.
Ранее власти автономии заявляли об 1,1 тысячи погибших.
«
"Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи", - заявил представитель министерства в Газе, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
С начала эскалации свои дома покинули почти 340 тысяч жителей Газы
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Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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