https://ria.ru/20231012/pogibshie-1902162113.html
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 12.10.2023
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:47
2023-10-12T05:47
2023-10-12T06:08
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав.Ранее власти автономии заявляли об 1,1 тысячи погибших."Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых - до 5,6 тысячи", - заявил представитель министерства в Газе, слова которого приводит агентство Франс Пресс.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902159676.html
https://ria.ru/20231012/gaza-1902159054.html
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украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек