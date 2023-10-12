https://ria.ru/20231012/podpis-1900469071.html
Популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в 2,5 раза
Популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в 2,5 раза - РИА Новости, 12.10.2023
Популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в 2,5 раза
В марте 2020 года в ЕСИА зарегистрировали 519 тысяч квалифицированных сертификатов электронной подписи, в июле 2023 года — уже больше 1,3 миллиона. О причинах,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:00
2023-10-12T10:00
2023-10-12T10:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
мфц (многофункциональный центр)
госуслуги
экономика
технологии
наука
наука
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В марте 2020 года в ЕСИА зарегистрировали 519 тысяч квалифицированных сертификатов электронной подписи, в июле 2023 года — уже больше 1,3 миллиона. О причинах, повлиявших на рост популярности ЭП, рассказал руководитель Удостоверяющего центра Контура Сергей Казаков.Бизнес использует электронную подпись практически для каждой задачи: отчетов, обмена документов с контрагентами и сотрудниками, работы на госпорталах. На популярность этого инструмента в последние три года повлияли четыре фактора.1. Пандемия коронавирусаПандемия заставила организации изменить процессы, перевести сотрудников на дистанционную работу и найти новые пути взаимодействия с ними. Если раньше подписать договор, заявку или акт можно было лично, то на удаленке это стало невозможно. Компании начали искать помощь в ИТ-решениях: переходить на электронный документооборот и оформлять сертификаты электронных подписей. Если в январе 2020 года в ЕСИА количество сертификатов квалифицированной электронной подписи составляло 198 тысяч, то уже в марте их стало больше 519 тысяч.2. Изменения в законодательствеВ 2022 году в Федеральный закон "Об электронной подписи" 63-ФЗ внесли изменения — теперь руководители и сотрудники компаний подписывают документы по новым правилам. Руководители больше не могут передавать сотрудникам свои сертификаты КЭП для подписи документов — ключи ЭП стали неэкспортируемые. Теперь они должны оформлять на сотрудников отдельные сертификаты.В документооборот вошли машиночитаемые доверенности. Однако перейти на них успели не все сайты и порталы. Поэтому в переходный период компании вынуждены использовать и сертификаты с реквизитами юрлица, и сертификаты физлица с машиночитаемой доверенностью.Кроме того, на популярность электронных подписей повлияли и изменения в трудовом законодательстве. В начале 2020 года появились электронные трудовые книжки. Сотрудники смогли выбирать формат, в котором им удобнее вести информацию о рабочей деятельности. А компаниям пришлось получать для новых трудовых книжек сертификаты ЭП.В этот же период активно переводить в цифру стали и медицинские документы. Получать инструменты для ЭДО пришлось и работодателям, и медикам.3. Государство перешло в цифруРазвивать ЭДО государство начало задолго до 2020 года, но пандемия и национальный проект "Цифровая экономика" ускорили процессы. Ведомствам, как и другим участникам документооборота, пришлось искать новые инструменты взаимодействия с компаниями. А бизнесу — подстраиваться под эти требования и переходить в онлайн, получать сертификаты электронных подписей. ЭП предпринимателям нужны не только для подписи документов, но и для регистрации на сайтах ведомств. Сейчас в онлайн-формате отчетность от компаний принимает порядка 50 систем: Честный ЗНАК, ФНС, ФТС и другие. Юрлица и ИП размещают на этих площадках информацию о налогах, маркировке, приемке и сбыте товаров.4. Бизнес понял, что электронная подпись — это удобноСпустя некоторое время предприниматели поняли, что работать с электронной подписью удобно и безопасно, ведь этот инструмент имеет ряд преимуществ.Во-первых, она сокращает операционные затраты: стоимость электронного документа примерно в два раза ниже бумажного. Кроме того, одну электронную подпись можно использовать на нескольких площадках одновременно и не покупать отдельные сертификаты ЭП под каждую задачу.Во-вторых, ЭП позволяет быстро оформлять документы с поставщиками и сотрудниками. Руководителю или ответственному сотруднику не нужно звонить в курьерскую доставку, чтобы отправить договор, а затем ждать пока вторая сторона примет его, подпишет и отправит обратно. С электронной подписью процесс согласования сокращается до нескольких часов.Кроме того, электронная подпись открывает новые каналы продаж: с ней можно найти новых заказчиков даже из удаленных регионов страны.Еще один плюс электронной подписи заключается в том, что пользователь может обратиться за помощью по работе с ней в удостоверяющий центр (УЦ), где ее получал. Например, в УЦ Контура есть необходимые сервисы для работы с ней и помощь экспертов. Специалисты подсказывают пользователям, как установить сертификат на компьютер и работать на любых информационных порталах. За пять лет эксперты провели больше 30 тысяч консультаций и помогли сдать отчетность в госсистемах.ㅤРеклама. 16+, ООО "Сертум-Про", ОГРН 1116673008539, юридический адрес 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малопрудная, стр. 5, офис 715
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), мфц (многофункциональный центр), госуслуги, экономика, технологии, наука
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), МФЦ (многофункциональный центр), Госуслуги, Экономика, Технологии, Наука, Наука
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
В марте 2020 года в ЕСИА зарегистрировали 519 тысяч квалифицированных сертификатов электронной подписи, в июле 2023 года — уже больше 1,3 миллиона. О причинах, повлиявших на рост популярности ЭП, рассказал руководитель Удостоверяющего центра
Контура Сергей Казаков.
Бизнес использует электронную подпись практически для каждой задачи: отчетов, обмена документов с контрагентами и сотрудниками, работы на госпорталах. На популярность этого инструмента в последние три года повлияли четыре фактора.
Пандемия заставила организации изменить процессы, перевести сотрудников на дистанционную работу и найти новые пути взаимодействия с ними. Если раньше подписать договор, заявку или акт можно было лично, то на удаленке это стало невозможно. Компании начали искать помощь в ИТ-решениях: переходить на электронный документооборот и оформлять сертификаты электронных подписей. Если в январе 2020 года в ЕСИА количество сертификатов квалифицированной электронной подписи составляло 198 тысяч, то уже в марте их стало больше 519 тысяч.
2. Изменения в законодательстве
В 2022 году в Федеральный закон "Об электронной подписи" 63-ФЗ внесли изменения — теперь руководители и сотрудники компаний подписывают документы по новым правилам. Руководители больше не могут передавать сотрудникам свои сертификаты КЭП для подписи документов — ключи ЭП стали неэкспортируемые. Теперь они должны оформлять на сотрудников отдельные сертификаты.
В документооборот вошли машиночитаемые доверенности. Однако перейти на них успели не все сайты и порталы. Поэтому в переходный период компании вынуждены использовать и сертификаты с реквизитами юрлица, и сертификаты физлица с машиночитаемой доверенностью.
Кроме того, на популярность электронных подписей повлияли и изменения в трудовом законодательстве. В начале 2020 года появились электронные трудовые книжки. Сотрудники смогли выбирать формат, в котором им удобнее вести информацию о рабочей деятельности. А компаниям пришлось получать для новых трудовых книжек сертификаты ЭП.
В этот же период активно переводить в цифру стали и медицинские документы. Получать инструменты для ЭДО пришлось и работодателям, и медикам.
3. Государство перешло в цифру
Развивать ЭДО государство начало задолго до 2020 года, но пандемия и национальный проект "Цифровая экономика" ускорили процессы. Ведомствам, как и другим участникам документооборота, пришлось искать новые инструменты взаимодействия с компаниями. А бизнесу — подстраиваться под эти требования и переходить в онлайн, получать сертификаты электронных подписей. ЭП предпринимателям нужны не только для подписи документов, но и для регистрации на сайтах ведомств. Сейчас в онлайн-формате отчетность от компаний принимает порядка 50 систем: Честный ЗНАК, ФНС
, ФТС
и другие. Юрлица и ИП размещают на этих площадках информацию о налогах, маркировке, приемке и сбыте товаров.
4. Бизнес понял, что электронная подпись — это удобно
Спустя некоторое время предприниматели поняли, что работать с электронной подписью удобно и безопасно, ведь этот инструмент имеет ряд преимуществ.
Во-первых, она сокращает операционные затраты: стоимость электронного документа примерно в два раза ниже бумажного. Кроме того, одну электронную подпись можно использовать на нескольких площадках одновременно и не покупать отдельные сертификаты ЭП под каждую задачу.
Во-вторых, ЭП позволяет быстро оформлять документы с поставщиками и сотрудниками. Руководителю или ответственному сотруднику не нужно звонить в курьерскую доставку, чтобы отправить договор, а затем ждать пока вторая сторона примет его, подпишет и отправит обратно. С электронной подписью процесс согласования сокращается до нескольких часов.
Кроме того, электронная подпись открывает новые каналы продаж: с ней можно найти новых заказчиков даже из удаленных регионов страны.
Еще один плюс электронной подписи заключается в том, что пользователь может обратиться за помощью по работе с ней в удостоверяющий центр (УЦ), где ее получал. Например, в УЦ Контура
есть необходимые сервисы для работы с ней и помощь экспертов. Специалисты подсказывают пользователям, как установить сертификат на компьютер и работать на любых информационных порталах. За пять лет эксперты провели больше 30 тысяч консультаций и помогли сдать отчетность в госсистемах.
Реклама. 16+, ООО "Сертум-Про", ОГРН 1116673008539, юридический адрес 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малопрудная, стр. 5, офис 715