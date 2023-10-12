https://ria.ru/20231012/podpis-1900469071.html

Популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в 2,5 раза

Популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в 2,5 раза - РИА Новости, 12.10.2023

Популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в 2,5 раза

В марте 2020 года в ЕСИА зарегистрировали 519 тысяч квалифицированных сертификатов электронной подписи, в июле 2023 года — уже больше 1,3 миллиона. О причинах,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:00

2023-10-12T10:00

2023-10-12T10:00

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В марте 2020 года в ЕСИА зарегистрировали 519 тысяч квалифицированных сертификатов электронной подписи, в июле 2023 года — уже больше 1,3 миллиона. О причинах, повлиявших на рост популярности ЭП, рассказал руководитель Удостоверяющего центра Контура Сергей Казаков.Бизнес использует электронную подпись практически для каждой задачи: отчетов, обмена документов с контрагентами и сотрудниками, работы на госпорталах. На популярность этого инструмента в последние три года повлияли четыре фактора.1. Пандемия коронавирусаПандемия заставила организации изменить процессы, перевести сотрудников на дистанционную работу и найти новые пути взаимодействия с ними. Если раньше подписать договор, заявку или акт можно было лично, то на удаленке это стало невозможно. Компании начали искать помощь в ИТ-решениях: переходить на электронный документооборот и оформлять сертификаты электронных подписей. Если в январе 2020 года в ЕСИА количество сертификатов квалифицированной электронной подписи составляло 198 тысяч, то уже в марте их стало больше 519 тысяч.2. Изменения в законодательствеВ 2022 году в Федеральный закон "Об электронной подписи" 63-ФЗ внесли изменения — теперь руководители и сотрудники компаний подписывают документы по новым правилам. Руководители больше не могут передавать сотрудникам свои сертификаты КЭП для подписи документов — ключи ЭП стали неэкспортируемые. Теперь они должны оформлять на сотрудников отдельные сертификаты.В документооборот вошли машиночитаемые доверенности. Однако перейти на них успели не все сайты и порталы. Поэтому в переходный период компании вынуждены использовать и сертификаты с реквизитами юрлица, и сертификаты физлица с машиночитаемой доверенностью.Кроме того, на популярность электронных подписей повлияли и изменения в трудовом законодательстве. В начале 2020 года появились электронные трудовые книжки. Сотрудники смогли выбирать формат, в котором им удобнее вести информацию о рабочей деятельности. А компаниям пришлось получать для новых трудовых книжек сертификаты ЭП.В этот же период активно переводить в цифру стали и медицинские документы. Получать инструменты для ЭДО пришлось и работодателям, и медикам.3. Государство перешло в цифруРазвивать ЭДО государство начало задолго до 2020 года, но пандемия и национальный проект "Цифровая экономика" ускорили процессы. Ведомствам, как и другим участникам документооборота, пришлось искать новые инструменты взаимодействия с компаниями. А бизнесу — подстраиваться под эти требования и переходить в онлайн, получать сертификаты электронных подписей. ЭП предпринимателям нужны не только для подписи документов, но и для регистрации на сайтах ведомств. Сейчас в онлайн-формате отчетность от компаний принимает порядка 50 систем: Честный ЗНАК, ФНС, ФТС и другие. Юрлица и ИП размещают на этих площадках информацию о налогах, маркировке, приемке и сбыте товаров.4. Бизнес понял, что электронная подпись — это удобноСпустя некоторое время предприниматели поняли, что работать с электронной подписью удобно и безопасно, ведь этот инструмент имеет ряд преимуществ.Во-первых, она сокращает операционные затраты: стоимость электронного документа примерно в два раза ниже бумажного. Кроме того, одну электронную подпись можно использовать на нескольких площадках одновременно и не покупать отдельные сертификаты ЭП под каждую задачу.Во-вторых, ЭП позволяет быстро оформлять документы с поставщиками и сотрудниками. Руководителю или ответственному сотруднику не нужно звонить в курьерскую доставку, чтобы отправить договор, а затем ждать пока вторая сторона примет его, подпишет и отправит обратно. С электронной подписью процесс согласования сокращается до нескольких часов.Кроме того, электронная подпись открывает новые каналы продаж: с ней можно найти новых заказчиков даже из удаленных регионов страны.Еще один плюс электронной подписи заключается в том, что пользователь может обратиться за помощью по работе с ней в удостоверяющий центр (УЦ), где ее получал. Например, в УЦ Контура есть необходимые сервисы для работы с ней и помощь экспертов. Специалисты подсказывают пользователям, как установить сертификат на компьютер и работать на любых информационных порталах. За пять лет эксперты провели больше 30 тысяч консультаций и помогли сдать отчетность в госсистемах.ㅤРеклама. 16+, ООО "Сертум-Про", ОГРН 1116673008539, юридический адрес 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малопрудная, стр. 5, офис 715

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), мфц (многофункциональный центр), госуслуги, экономика, технологии, наука