https://ria.ru/20231012/podderzhka-1902314905.html

Губернатор ЯНАО: для бойцов СВО и их семей введены более 50 мер поддержки

Губернатор ЯНАО: для бойцов СВО и их семей введены более 50 мер поддержки - РИА Новости, 12.10.2023

Губернатор ЯНАО: для бойцов СВО и их семей введены более 50 мер поддержки

Более 50 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей установлены на Ямале, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:03

2023-10-12T17:03

2023-10-12T17:03

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

россия

сво

спецоперация

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САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Более 50 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей установлены на Ямале, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом шла речь в ходе встречи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Они обсудили ситуацию на рынке труда Ямала, меры поддержки в сферах занятости и социальной защиты населения. "Дмитрий Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а также принято более 50 мер для поддержки участников специальной военной операции и их близких. Этот пакет постоянно дополняется в зависимости от возникающих запросов получателей мер", — говорится в сообщении. На Ямале сохраняется минимальный уровень безработицы – 1,4% процента от экономически активного населения. Это в два раза меньше среднероссийского показателя. В округе реализуется широкий комплекс мер для содействия занятости населения: карьерные консультанты оказывают помощь в профориентации, получении новой профессии. Благодаря нацпроекту "Демография" бесплатное обучение организовали для 400 ямальцев, из которых каждый второй – это молодая мама в декрете, уточняют власти. Реализуются уникальные региональные практики. Например, благодаря проекту "Ориентир: Ямал" удается трудоустраивать в организации и предприятия округа лучших выпускников вузов. За девять месяцев клиентами службы занятости стали 21 тысяча ямальцев, половине из них помогли найти новую работу. Стороны обсудили ход работы над поручением президента об установлении предельной процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях вне зависимости от стажа работы для отдельных категорий работников. В Ямало-Ненецком автономном округе по инициативе губернатора с января 2020 года отменен накопительный принцип стажа для установления северного коэффициента. Полные северные работникам региональных и муниципальных организаций выплачиваются с первого дня работы, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230815/bilety-1890241432.html

ямал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, россия, сво, спецоперация