https://ria.ru/20231012/platezhi-1902219348.html

Новые модели трансграничных платежей покажут на форуме "Сделано в России"

Новые модели трансграничных платежей покажут на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2023

Новые модели трансграничных платежей покажут на форуме "Сделано в России"

Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов" 19 октября на Международном форуме "Сделано в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:18

2023-10-12T12:18

2023-10-12T12:18

экономика

технологии

россия

александр панкин

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов" 19 октября на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов". На повестке следующие вопросы: как выстраивается новая мировая география платежей и новые платежные модели, что необходимо для поддержания установившихся платежных взаимосвязей с дружественными странами, новые способы проведения трансграничных платежей", - говорится в сообщении.Также участники обсудят, как оценивается текущая стоимость трансграничных расчетов с учетом волатильности курсов валют и какое влияние она оказывает на конкурентоспособность внешнеэкономической деятельности и механизмы управления новыми валютными рисками."Отключение от SWIFT, санкции и валютные ограничения стали серьезным вызовом не только для России, это заставило весь мир задуматься о стабильности финансовой системы и ускорило поиски альтернативных способов проведения международных расчетов. Как отметил спикер сессии, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивого настроения западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие прагматичные государства, которых отнюдь не мало", - добавили в РЭЦ.Прошлый год показал, в какой степени мировые трансграничные потоки подвержены политической конъюнктуре. Среди основных трендов - увеличение роли национальных валют, расчетов через дружественные "транзитные страны", развитие внутригрупповых клиринговых схем и переиспользование финансовых инструментов для трансграничных расчетов.Сессия "Системные изменения международных расчетов" состоится 19 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" по адресу: Манежная пл., д.1, зал A. Время этой и других сессий можно уточнить на сайте Форума в разделе "Программа".Для участия в мероприятиях Международного форума "Сделано в России" можно регистрироваться на сайте форума.

https://ria.ru/20231011/nastavnichestvo-1902016906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, александр панкин, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"