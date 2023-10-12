https://ria.ru/20231012/platezhi-1902219348.html
Новые модели трансграничных платежей покажут на форуме "Сделано в России"
Новые модели трансграничных платежей покажут на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2023
Новые модели трансграничных платежей покажут на форуме "Сделано в России"
Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов" 19 октября на Международном форуме "Сделано в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:18
2023-10-12T12:18
2023-10-12T12:18
экономика
технологии
россия
александр панкин
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов" 19 октября на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов". На повестке следующие вопросы: как выстраивается новая мировая география платежей и новые платежные модели, что необходимо для поддержания установившихся платежных взаимосвязей с дружественными странами, новые способы проведения трансграничных платежей", - говорится в сообщении.Также участники обсудят, как оценивается текущая стоимость трансграничных расчетов с учетом волатильности курсов валют и какое влияние она оказывает на конкурентоспособность внешнеэкономической деятельности и механизмы управления новыми валютными рисками."Отключение от SWIFT, санкции и валютные ограничения стали серьезным вызовом не только для России, это заставило весь мир задуматься о стабильности финансовой системы и ускорило поиски альтернативных способов проведения международных расчетов. Как отметил спикер сессии, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивого настроения западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие прагматичные государства, которых отнюдь не мало", - добавили в РЭЦ.Прошлый год показал, в какой степени мировые трансграничные потоки подвержены политической конъюнктуре. Среди основных трендов - увеличение роли национальных валют, расчетов через дружественные "транзитные страны", развитие внутригрупповых клиринговых схем и переиспользование финансовых инструментов для трансграничных расчетов.Сессия "Системные изменения международных расчетов" состоится 19 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" по адресу: Манежная пл., д.1, зал A. Время этой и других сессий можно уточнить на сайте Форума в разделе "Программа".Для участия в мероприятиях Международного форума "Сделано в России" можно регистрироваться на сайте форума.
https://ria.ru/20231011/nastavnichestvo-1902016906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, александр панкин, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"
Экономика, Технологии, Россия, Александр Панкин, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов" 19 октября на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Новый ландшафт трансграничных платежей обсудят участники сессии "Системные изменения международных расчетов". На повестке следующие вопросы: как выстраивается новая мировая география платежей и новые платежные модели, что необходимо для поддержания установившихся платежных взаимосвязей с дружественными странами, новые способы проведения трансграничных платежей", - говорится в сообщении.
Также участники обсудят, как оценивается текущая стоимость трансграничных расчетов с учетом волатильности курсов валют и какое влияние она оказывает на конкурентоспособность внешнеэкономической деятельности и механизмы управления новыми валютными рисками.
"Отключение от SWIFT, санкции и валютные ограничения стали серьезным вызовом не только для России, это заставило весь мир задуматься о стабильности финансовой системы и ускорило поиски альтернативных способов проведения международных расчетов. Как отметил спикер сессии, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин
, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивого настроения западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие прагматичные государства, которых отнюдь не мало", - добавили в РЭЦ.
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Прошлый год показал, в какой степени мировые трансграничные потоки подвержены политической конъюнктуре. Среди основных трендов - увеличение роли национальных валют, расчетов через дружественные "транзитные страны", развитие внутригрупповых клиринговых схем и переиспользование финансовых инструментов для трансграничных расчетов.
Сессия "Системные изменения международных расчетов" состоится 19 октября в Центральном выставочном зале "Манеж
" по адресу: Манежная пл., д.1, зал A. Время этой и других сессий можно уточнить на сайте Форума в разделе "Программа".
Для участия в мероприятиях Международного форума "Сделано в России" можно регистрироваться на сайте форума.