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Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец
Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец - РИА Новости, 12.10.2023
Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец
Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:27
2023-10-12T15:27
2023-10-12T16:06
омская область
происшествия
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ОМСК, 12 окт — РИА Новости. Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах."Утром мальчик с отцом находились в зале. Годовалый ребенок смотрел мультики и кушал печенье. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки", — рассказал собеседник агентства.Семья ветеринарных врачей, проживающая в поселке Кормиловка, купила пиранью десять лет назад на "Хитром рынке" в Омске. Никаких проблем с ней до этого не было.По данным источника, ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ, с диагнозом "травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти". Врачи сообщили о случившемся в полицию. С родителями мальчика проводится работа.
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/zhivotnye-1839951631.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, происшествия
Омская область, Происшествия
Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец
В омском поселке Кормиловка домашняя пиранья откусила годовалому мальчику палец
ОМСК, 12 окт — РИА Новости. Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
«
"Утром мальчик с отцом находились в зале. Годовалый ребенок смотрел мультики и кушал печенье. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки", — рассказал собеседник агентства.
Семья ветеринарных врачей, проживающая в поселке Кормиловка, купила пиранью десять лет назад на "Хитром рынке" в Омске
. Никаких проблем с ней до этого не было.
По данным источника, ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ, с диагнозом "травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти". Врачи сообщили о случившемся в полицию. С родителями мальчика проводится работа.
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