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Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец - РИА Новости, 12.10.2023
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15:27 12.10.2023 (обновлено: 16:06 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/piranya-1902278194.html
Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец
Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец - РИА Новости, 12.10.2023
Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец
Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:27
2023-10-12T16:06
омская область
происшествия
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ОМСК, 12 окт — РИА Новости. Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.&quot;Утром мальчик с отцом находились в зале. Годовалый ребенок смотрел мультики и кушал печенье. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки&quot;, — рассказал собеседник агентства.Семья ветеринарных врачей, проживающая в поселке Кормиловка, купила пиранью десять лет назад на "Хитром рынке" в Омске. Никаких проблем с ней до этого не было.По данным источника, ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ, с диагнозом "травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти". Врачи сообщили о случившемся в полицию. С родителями мальчика проводится работа.
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омская область, происшествия
Омская область, Происшествия
Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец

В омском поселке Кормиловка домашняя пиранья откусила годовалому мальчику палец

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 окт — РИА Новости. Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
«

"Утром мальчик с отцом находились в зале. Годовалый ребенок смотрел мультики и кушал печенье. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки", — рассказал собеседник агентства.

Семья ветеринарных врачей, проживающая в поселке Кормиловка, купила пиранью десять лет назад на "Хитром рынке" в Омске. Никаких проблем с ней до этого не было.
По данным источника, ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ, с диагнозом "травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти". Врачи сообщили о случившемся в полицию. С родителями мальчика проводится работа.
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