https://ria.ru/20231012/piranya-1902278194.html

Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец

Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец - РИА Новости, 12.10.2023

Источник: в Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец

Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:27

2023-10-12T15:27

2023-10-12T16:06

омская область

происшествия

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ОМСК, 12 окт — РИА Новости. Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах."Утром мальчик с отцом находились в зале. Годовалый ребенок смотрел мультики и кушал печенье. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки", — рассказал собеседник агентства.Семья ветеринарных врачей, проживающая в поселке Кормиловка, купила пиранью десять лет назад на "Хитром рынке" в Омске. Никаких проблем с ней до этого не было.По данным источника, ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ, с диагнозом "травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти". Врачи сообщили о случившемся в полицию. С родителями мальчика проводится работа.

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/zhivotnye-1839951631.html

омская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, происшествия