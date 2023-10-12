https://ria.ru/20231012/perevod-1902151770.html

Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца - РИА Новости, 12.10.2023

Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Мошенничества с якобы ошибочными переводами могут втянуть клиентов банков в преступную схему. Почему лишние деньги, поступившие на карту от незнакомца, не... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T02:17

2023-10-12T02:17

2023-10-12T09:43

технологии

pg partners

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мошенничества с якобы ошибочными переводами могут втянуть клиентов банков в преступную схему. Почему лишние деньги, поступившие на карту от незнакомца, не следует присваивать, агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников."Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет или номер телефона, делать этого не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем", — предупреждает юрист.Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам — пока не получится запутать цепочку переводов.Однако, даже если кто-то действительно ошибся и перевел деньги, оставлять их не стоит, подчеркивает Гусятников. В течение трех лет владелец может обратиться в суд и потребовать взыскать ошибочно переведенную сумму как неосновательное обогащение.В такой ситуации лучше всего сообщить в свой банк, что поступил неизвестный перевод. А затем написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.

https://ria.ru/20220316/karta-1778368889.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, pg partners, мошенничество, мошенники