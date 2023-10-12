Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Юрист Гусятников предостерег от возврата денег после их перевода от незнакомца
© Depositphotos.com / focusandblur Девушка с банковской картой
© Depositphotos.com / focusandblur
Девушка с банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мошенничества с якобы ошибочными переводами могут втянуть клиентов банков в преступную схему. Почему лишние деньги, поступившие на карту от незнакомца, не следует присваивать, агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
«
"Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет или номер телефона, делать этого не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем", — предупреждает юрист.
Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам — пока не получится запутать цепочку переводов.
Однако, даже если кто-то действительно ошибся и перевел деньги, оставлять их не стоит, подчеркивает Гусятников. В течение трех лет владелец может обратиться в суд и потребовать взыскать ошибочно переведенную сумму как неосновательное обогащение.
В такой ситуации лучше всего сообщить в свой банк, что поступил неизвестный перевод. А затем написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.