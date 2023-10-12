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Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца - РИА Новости, 12.10.2023
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02:17 12.10.2023 (обновлено: 09:43 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/perevod-1902151770.html
Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца - РИА Новости, 12.10.2023
Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Мошенничества с якобы ошибочными переводами могут втянуть клиентов банков в преступную схему. Почему лишние деньги, поступившие на карту от незнакомца, не... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T02:17
2023-10-12T09:43
технологии
pg partners
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мошенничества с якобы ошибочными переводами могут втянуть клиентов банков в преступную схему. Почему лишние деньги, поступившие на карту от незнакомца, не следует присваивать, агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.&quot;Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет или номер телефона, делать этого не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем&quot;, — предупреждает юрист.Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам — пока не получится запутать цепочку переводов.Однако, даже если кто-то действительно ошибся и перевел деньги, оставлять их не стоит, подчеркивает Гусятников. В течение трех лет владелец может обратиться в суд и потребовать взыскать ошибочно переведенную сумму как неосновательное обогащение.В такой ситуации лучше всего сообщить в свой банк, что поступил неизвестный перевод. А затем написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.
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технологии, pg partners, мошенничество, мошенники
Технологии, PG Partners, Мошенничество, мошенники
Юрист рассказал, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Юрист Гусятников предостерег от возврата денег после их перевода от незнакомца

© Depositphotos.com / focusandblur Девушка с банковской картой
Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Depositphotos.com / focusandblur
Девушка с банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мошенничества с якобы ошибочными переводами могут втянуть клиентов банков в преступную схему. Почему лишние деньги, поступившие на карту от незнакомца, не следует присваивать, агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
«

"Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет или номер телефона, делать этого не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем", — предупреждает юрист.

Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам — пока не получится запутать цепочку переводов.
Однако, даже если кто-то действительно ошибся и перевел деньги, оставлять их не стоит, подчеркивает Гусятников. В течение трех лет владелец может обратиться в суд и потребовать взыскать ошибочно переведенную сумму как неосновательное обогащение.
В такой ситуации лучше всего сообщить в свой банк, что поступил неизвестный перевод. А затем написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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ТехнологииPG PartnersМошенничествомошенники
 
 
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