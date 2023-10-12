https://ria.ru/20231012/partnerstvo-1902222057.html

Жапаров высоко оценил стратегическое партнерство России и Киргизии

Жапаров высоко оценил стратегическое партнерство России и Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Жапаров высоко оценил стратегическое партнерство России и Киргизии

Киргизия высоко ценит стратегическое партнерство с Россией, заявил в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 12.10.2023

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2023-10-12T12:31

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Киргизия высоко ценит стратегическое партнерство с Россией, заявил в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Киргизии Садыр Жапаров. "Мы высоко ценим киргизско-российское стратегическое сотрудничество и наши союзнические отношения", - заявил лидер республики. Жапаров отметил высокую динамику контактов между ведомствами двух стран, а также по линии народной дипломатии. "Отрадно, что прочным фундаментом, на котором мы строим наше совместное будущее, являются исторические узы дружбы двух стран. Для укрепления союзничества и стратегического партнерства Кыргызстана и России имеются крепкая основа и широкие перспективы", - подчеркнул президент. Киргизский лидер в своей речи также упомянул недавнюю церемонию начала строительства российских школ в республике и выразил уверенность, что подготовленные в этих учебных заведениях кадры внесут весомый вклад в развитие Киргизии. Жапаров выразил также заинтересованность республики в наращивании торгово-экономического партнерства с РФ.

https://ria.ru/20231012/kirgiziya-1902215352.html

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россия, киргизия, садыр жапаров, владимир путин