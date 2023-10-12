https://ria.ru/20231012/pamyatniki-1902353028.html

В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам

В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам - РИА Новости, 12.10.2023

В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам

Около 40 памятников советским воинам уничтожили в Польше за последние 16 месяцев, заявил директор института национальной памяти республики Кароль Навроцкий. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:45

2023-10-12T18:45

2023-10-12T18:56

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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Около 40 памятников советским воинам уничтожили в Польше за последние 16 месяцев, заявил директор института национальной памяти республики Кароль Навроцкий.В четверг он присутствовал на "церемонии" сноса еще одного памятника в населенном пункте Любницы. То, как монумент сносили с помощью тяжелой техники, в прямом эфире транслировало Польское телевидение.Про памятник советским воинам, которые освобождали Польшу от немецко-фашистских захватчиков, 40-летний Навроцкий сказал, что его "польские коммунисты поставили тем, кто убивал и насиловал, уничтожал польское наследие"."За последние 16 месяцев институт национальной памяти уничтожил 38 пропагандистских объектов во всей Польше, и мы не остановимся, пока не останется ни одного советского пропагандистского объекта", – добавил он.Вуйт (глава районной администрации) Любниц Анна Грайко заявила, что на месте разрушенного памятника будет установлен новый – "в память о жертвах нацизма и коммунизма".С 2017 года в Польше сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент.За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тысяч советских воинов. В начале 1945 года войскам 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Иван Конев) и 1-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) фронтов, насчитывавшим 2,2 миллиона человек, противостояла на территории Польши группа немецких армий "А" под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе численностью около 560 тысяч человек.Президент Владимир Путин заявил в сентябре 2022 года, что в России с болью в сердце видят, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов и прадедов. Он отметил, что для России такие действия являются немыслимыми, россияне никогда не смогут понять и принять стремление уничтожить то, что напоминает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах.

https://ria.ru/20230523/polsha-1873604225.html

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

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