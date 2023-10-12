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В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам - РИА Новости, 12.10.2023
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18:45 12.10.2023 (обновлено: 18:56 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/pamyatniki-1902353028.html
В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам
В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам - РИА Новости, 12.10.2023
В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам
Около 40 памятников советским воинам уничтожили в Польше за последние 16 месяцев, заявил директор института национальной памяти республики Кароль Навроцкий. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:45
2023-10-12T18:56
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Около 40 памятников советским воинам уничтожили в Польше за последние 16 месяцев, заявил директор института национальной памяти республики Кароль Навроцкий.В четверг он присутствовал на "церемонии" сноса еще одного памятника в населенном пункте Любницы. То, как монумент сносили с помощью тяжелой техники, в прямом эфире транслировало Польское телевидение.Про памятник советским воинам, которые освобождали Польшу от немецко-фашистских захватчиков, 40-летний Навроцкий сказал, что его "польские коммунисты поставили тем, кто убивал и насиловал, уничтожал польское наследие"."За последние 16 месяцев институт национальной памяти уничтожил 38 пропагандистских объектов во всей Польше, и мы не остановимся, пока не останется ни одного советского пропагандистского объекта", – добавил он.Вуйт (глава районной администрации) Любниц Анна Грайко заявила, что на месте разрушенного памятника будет установлен новый – "в память о жертвах нацизма и коммунизма".С 2017 года в Польше сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент.За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тысяч советских воинов. В начале 1945 года войскам 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Иван Конев) и 1-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) фронтов, насчитывавшим 2,2 миллиона человек, противостояла на территории Польши группа немецких армий "А" под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе численностью около 560 тысяч человек.Президент Владимир Путин заявил в сентябре 2022 года, что в России с болью в сердце видят, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов и прадедов. Он отметил, что для России такие действия являются немыслимыми, россияне никогда не смогут понять и принять стремление уничтожить то, что напоминает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах.
https://ria.ru/20230523/polsha-1873604225.html
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польша, россия, в мире
Польша, Россия, В мире
В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам

В Польше заявили, что за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам

© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Institute of National Remembrance
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Около 40 памятников советским воинам уничтожили в Польше за последние 16 месяцев, заявил директор института национальной памяти республики Кароль Навроцкий.
В четверг он присутствовал на "церемонии" сноса еще одного памятника в населенном пункте Любницы. То, как монумент сносили с помощью тяжелой техники, в прямом эфире транслировало Польское телевидение.
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Про памятник советским воинам, которые освобождали Польшу от немецко-фашистских захватчиков, 40-летний Навроцкий сказал, что его "польские коммунисты поставили тем, кто убивал и насиловал, уничтожал польское наследие".
"За последние 16 месяцев институт национальной памяти уничтожил 38 пропагандистских объектов во всей Польше, и мы не остановимся, пока не останется ни одного советского пропагандистского объекта", – добавил он.
Вуйт (глава районной администрации) Любниц Анна Грайко заявила, что на месте разрушенного памятника будет установлен новый – "в память о жертвах нацизма и коммунизма".
С 2017 года в Польше сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент.
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Президент Владимир Путин заявил в сентябре 2022 года, что в России с болью в сердце видят, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов и прадедов. Он отметил, что для России такие действия являются немыслимыми, россияне никогда не смогут понять и принять стремление уничтожить то, что напоминает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах.
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