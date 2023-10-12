https://ria.ru/20231012/palestina-1902375387.html

Во Франции запретили любые акции в поддержку Палестины

Во Франции запретили любые акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 12.10.2023

Во Франции запретили любые акции в поддержку Палестины

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен вынес запрет на любые акции в поддержку Палестины, сообщив, что организаторы и зачинщики беспорядков будут арестованы. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:45

2023-10-12T19:45

2023-10-12T20:23

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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен вынес запрет на любые акции в поддержку Палестины, сообщив, что организаторы и зачинщики беспорядков будут арестованы. "Министр приказал запретить пропалестинские манифестации, потому как они могут создать риски для общественного порядка", - сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на документ, направленный министром префектам. "Организация таких запрещенных манифестаций приведёт к задержаниям", - сообщатся в тексте. Отмечается, что аресты коснутся как организаторов акций, так и зачинщиков беспорядков. Ранее префектура Парижа запретила акцию в поддержку Палестины в четверг. С понедельника такие акции, также запрещённые региональными службами охраны правопорядка, проходили в Марселе, Лионе и Нанте. Все они были разогнаны полицией. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

https://ria.ru/20231012/khezbolla-1902289161.html

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в мире, израиль, палестина, франция, жеральд дарманен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас