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Президент Ирана обсудил с наследным принцем КСА ситуацию в Палестине
Президент Ирана обсудил с наследным принцем КСА ситуацию в Палестине - РИА Новости, 12.10.2023
Президент Ирана обсудил с наследным принцем КСА ситуацию в Палестине
Президент Ирана Эбрахим Раиси провел первый телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:10
2023-10-12T00:10
2023-10-12T00:10
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси провел первый телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию в Палестине, заявил в среду вечером заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди. "В ходе первого телефонного разговора между аятоллой Раиси и Мухаммедом бен Салманом состоялось важное обсуждение о Палестине и необходимости остановить военные преступления со стороны Израиля", - приводит агентство Tasnim слова Джамшиди. Он отметил, что телефонный разговор длился 45 минут. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, иран, в мире
Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Иран, В мире
Президент Ирана обсудил с наследным принцем КСА ситуацию в Палестине
Президент Ирана Раиси обсудил по телефону с принцем КСА ситуацию в Палестине