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Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД - РИА Новости, 12.10.2023
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07:27 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/oon-1902166451.html
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД - РИА Новости, 12.10.2023
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД
Голос России в Совете ООН по правам человека будет услышан, несмотря на неудачную попытку избраться в орган на 2024-2026 годы, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:27
2023-10-12T07:27
григорий лукьянцев
генеральная ассамблея оон
албания
россия
оон
болгария
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Голос России в Совете ООН по правам человека будет услышан, несмотря на неудачную попытку избраться в орган на 2024-2026 годы, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. России не удалось на выборах в Генассамблее избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Голос России все равно будет услышан. Мы очень четко дали это понять. Это (неудача на голосовании - ред.) никак не повлияет", - заявил Лукьянцев. Кроме того, дипломат напомнил, что "на заседаниях Совета безопасности ООН США и Албания, то есть государства-члены Совбеза, брали слово для того, чтобы говорить: "не голосуйте за Россию, а голосуйте за другого кандидата". По мнению Лукьянцева, раньше российские оппоненты предпочитали методы тихой дипломатии, но на выборах в СПЧ ООН "все маски были сброшены". "С другой стороны это говорит о том, что мы, видимо, делаем правильное дело, раз наши оппоненты столь рьяно возражают против того, чтобы мы восстановились в своем членстве (в Совете ООН по правам человека - ред.)", - заключил Лукьянцев. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
https://ria.ru/20231012/oon-1902165915.html
https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html
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григорий лукьянцев, генеральная ассамблея оон, албания, россия, оон, болгария
Григорий Лукьянцев, Генеральная Ассамблея ООН, Албания, Россия, ООН, Болгария
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД

МИД: голос России в СПЧ ООН услышат, несмотря на неудачу на выборах в совет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Голос России в Совете ООН по правам человека будет услышан, несмотря на неудачную попытку избраться в орган на 2024-2026 годы, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
России не удалось на выборах в Генассамблее избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
07:21
"Голос России все равно будет услышан. Мы очень четко дали это понять. Это (неудача на голосовании - ред.) никак не повлияет", - заявил Лукьянцев.
Кроме того, дипломат напомнил, что "на заседаниях Совета безопасности ООН США и Албания, то есть государства-члены Совбеза, брали слово для того, чтобы говорить: "не голосуйте за Россию, а голосуйте за другого кандидата".
По мнению Лукьянцева, раньше российские оппоненты предпочитали методы тихой дипломатии, но на выборах в СПЧ ООН "все маски были сброшены".
"С другой стороны это говорит о том, что мы, видимо, делаем правильное дело, раз наши оппоненты столь рьяно возражают против того, чтобы мы восстановились в своем членстве (в Совете ООН по правам человека - ред.)", - заключил Лукьянцев.
Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
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Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН
10 октября, 19:22
Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
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