https://ria.ru/20231012/oon-1902166451.html
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД - РИА Новости, 12.10.2023
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД
Голос России в Совете ООН по правам человека будет услышан, несмотря на неудачную попытку избраться в орган на 2024-2026 годы, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:27
2023-10-12T07:27
2023-10-12T07:27
григорий лукьянцев
генеральная ассамблея оон
албания
россия
оон
болгария
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Голос России в Совете ООН по правам человека будет услышан, несмотря на неудачную попытку избраться в орган на 2024-2026 годы, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. России не удалось на выборах в Генассамблее избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "Голос России все равно будет услышан. Мы очень четко дали это понять. Это (неудача на голосовании - ред.) никак не повлияет", - заявил Лукьянцев. Кроме того, дипломат напомнил, что "на заседаниях Совета безопасности ООН США и Албания, то есть государства-члены Совбеза, брали слово для того, чтобы говорить: "не голосуйте за Россию, а голосуйте за другого кандидата". По мнению Лукьянцева, раньше российские оппоненты предпочитали методы тихой дипломатии, но на выборах в СПЧ ООН "все маски были сброшены". "С другой стороны это говорит о том, что мы, видимо, делаем правильное дело, раз наши оппоненты столь рьяно возражают против того, чтобы мы восстановились в своем членстве (в Совете ООН по правам человека - ред.)", - заключил Лукьянцев. Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику. Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
https://ria.ru/20231012/oon-1902165915.html
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григорий лукьянцев, генеральная ассамблея оон, албания, россия, оон, болгария
Григорий Лукьянцев, Генеральная Ассамблея ООН, Албания, Россия, ООН, Болгария
Голос России в СПЧ ООН будет услышан, уверены в МИД
МИД: голос России в СПЧ ООН услышат, несмотря на неудачу на выборах в совет
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Голос России в Совете ООН по правам человека будет услышан, несмотря на неудачную попытку избраться в орган на 2024-2026 годы, заявил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
России не удалось на выборах в Генассамблее
избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания
, Болгария
и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
"Голос России все равно будет услышан. Мы очень четко дали это понять. Это (неудача на голосовании - ред.) никак не повлияет", - заявил Лукьянцев.
Кроме того, дипломат напомнил, что "на заседаниях Совета безопасности ООН США
и Албания, то есть государства-члены Совбеза, брали слово для того, чтобы говорить: "не голосуйте за Россию, а голосуйте за другого кандидата".
По мнению Лукьянцева, раньше российские оппоненты предпочитали методы тихой дипломатии, но на выборах в СПЧ ООН "все маски были сброшены".
"С другой стороны это говорит о том, что мы, видимо, делаем правильное дело, раз наши оппоненты столь рьяно возражают против того, чтобы мы восстановились в своем членстве (в Совете ООН по правам человека - ред.)", - заключил Лукьянцев.
Ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. Тогда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в совете было приостановлено. Решение, принятое из-за действий России на Украине
, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН
Тем не менее, как указали в постпредстве РФ при ООН, Москва
решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах. В российской миссии подчеркнули, что Москва считает важным не допустить дальнейшего нарастания тенденции превращения СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся советом. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН