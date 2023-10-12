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Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 12.10.2023 (обновлено: 14:19 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/obstrel-1902254260.html
Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке
Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке - РИА Новости, 12.10.2023
Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке
Снаряд попал на территорию больницы в Кировском районе Донецка, повреждено остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:17
2023-10-12T14:19
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Снаряд попал на территорию больницы в Кировском районе Донецка, повреждено остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "При обстреле Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова по улице Кирова произошло прямое попадание на территорию больницы №25, повреждено остекление", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна женщина получила ранения. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Происшествия
Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке

Кулемзин: снаряд ВСУ влетел на территорию больницы в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Снаряд попал на территорию больницы в Кировском районе Донецка, повреждено остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"При обстреле Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова по улице Кирова произошло прямое попадание на территорию больницы №25, повреждено остекление", - написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна женщина получила ранения.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районПроисшествия
 
 
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