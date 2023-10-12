https://ria.ru/20231012/obstrel-1902254260.html

Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке

Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке - РИА Новости, 12.10.2023

Украинский снаряд влетел на территорию больницы в Донецке

Снаряд попал на территорию больницы в Кировском районе Донецка, повреждено остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:17

2023-10-12T14:17

2023-10-12T14:19

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Снаряд попал на территорию больницы в Кировском районе Донецка, повреждено остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "При обстреле Кировского района в посёлке шахты имени Абакумова по улице Кирова произошло прямое попадание на территорию больницы №25, повреждено остекление", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, еще одна женщина получила ранения. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html

донецк

кировский район

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донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, происшествия