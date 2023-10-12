https://ria.ru/20231012/obstrel-1902227316.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району

Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району - РИА Новости, 12.10.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Ясиноватскому району

Украинские войска в 12.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:51

2023-10-12T12:51

2023-10-12T12:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия