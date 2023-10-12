https://ria.ru/20231012/oborudovanie-1902353226.html
Больницы Ямала получили крупную партию медицинского оборудования
Больницы Ямала получили крупную партию медицинского оборудования - РИА Новости, 12.10.2023
Больницы Ямала получили крупную партию медицинского оборудования
Четыре ямальские больницы получили крупную партию нового медоборудования, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:47
2023-10-12T18:47
2023-10-12T18:47
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_0aa879dff6946c0b5eb9fc7632a6f562.jpg
САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Четыре ямальские больницы получили крупную партию нового медоборудования, сообщает пресс-служба правительства региона. "В четыре медучреждения округа доставлена современная медтехника по региональной программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение", — говорится в сообщении. В Белоярской участковой больнице установили высокоточный рентген. Пациентам теперь доступен весь спектр рентгеновских исследований. Врачи смогут выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Аппарат позволяет делать снимки любых органов, даже если пациент находится в вертикальном положении. За первую неделю доктора уже выполнили 50 снимков. В Лабытнангскую больницу поступил новый аппарат УЗИ. Техника оснащена датчиками, позволяющими проводить исследования сердца и сосудов, органов брюшной полости и малого таза. Благодаря высокому разрешению доктора смогут детально рассмотреть патологию и своевременно поставить диагноз. Аппарат установили в женской консультации, он мобильный и при необходимости его можно перемещать в другие профильные стационары, уточняют власти. В отделении анестезиологии и реанимации Губкинской больницы установили новый аппарат ИВЛ. Он используется для пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, которые не могут дышать самостоятельно. Прибор помогает постепенно восстанавливать работу дыхательных органов и организма в целом. Три 12-канальных ЭКГ-аппарата поступили в больницу Муравленко. Расчет всех показателей кардиограммы и заключение формируются автоматически, есть возможность хранить записи ЭКГ пациентов во внутренней памяти или передавать по Wi-Fi. Аппараты оснащены цветным дисплеем, отличаются легким весом, их можно брать с собой. С помощью портативных ЭКГ врачи смогут быстро и точно оценить состояние сердечно-сосудистой системы и обнаружить различные кардиологические заболевания на ранних стадиях. В медучреждения Ямала уже поступило 229 единиц медтехники и автотранспорта, до конца года поступит еще 35 единиц. Среди них современные рентгены, флюорографы, эндоскопическое оборудование, холтеры и дефибрилляторы, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230905/oborudovanie-1894369081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 12 окт — РИА Новости. Четыре ямальские больницы получили крупную партию нового медоборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В четыре медучреждения округа доставлена современная медтехника по региональной программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение", — говорится в сообщении.
В Белоярской участковой больнице установили высокоточный рентген. Пациентам теперь доступен весь спектр рентгеновских исследований. Врачи смогут выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Аппарат позволяет делать снимки любых органов, даже если пациент находится в вертикальном положении. За первую неделю доктора уже выполнили 50 снимков.
В Лабытнангскую больницу поступил новый аппарат УЗИ. Техника оснащена датчиками, позволяющими проводить исследования сердца и сосудов, органов брюшной полости и малого таза. Благодаря высокому разрешению доктора смогут детально рассмотреть патологию и своевременно поставить диагноз. Аппарат установили в женской консультации, он мобильный и при необходимости его можно перемещать в другие профильные стационары, уточняют власти.
В отделении анестезиологии и реанимации Губкинской больницы установили новый аппарат ИВЛ. Он используется для пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, которые не могут дышать самостоятельно. Прибор помогает постепенно восстанавливать работу дыхательных органов и организма в целом.
Три крупные больницы Ямала получили новое оборудование
Три 12-канальных ЭКГ-аппарата поступили в больницу Муравленко. Расчет всех показателей кардиограммы и заключение формируются автоматически, есть возможность хранить записи ЭКГ пациентов во внутренней памяти или передавать по Wi-Fi. Аппараты оснащены цветным дисплеем, отличаются легким весом, их можно брать с собой. С помощью портативных ЭКГ врачи смогут быстро и точно оценить состояние сердечно-сосудистой системы и обнаружить различные кардиологические заболевания на ранних стадиях.
В медучреждения Ямала
уже поступило 229 единиц медтехники и автотранспорта, до конца года поступит еще 35 единиц. Среди них современные рентгены, флюорографы, эндоскопическое оборудование, холтеры и дефибрилляторы, отмечает пресс-служба.