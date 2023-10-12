https://ria.ru/20231012/obed-1902266693.html
Путин и Жапаров после переговоров отправились на неформальный обед
Путин и Жапаров после переговоров отправились на неформальный обед - РИА Новости, 12.10.2023
Путин и Жапаров после переговоров отправились на неформальный обед
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после двусторонней встречи в Бишкеке отправились на неформальный обед. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:52
2023-10-12T14:52
2023-10-12T14:52
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после двусторонней встречи в Бишкеке отправились на неформальный обед. Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии. Российско-киргизские переговоры прошли в четверг в государственной резиденции "Ала-Арча". После беседы президенты сделали заявление для прессы, также в их присутствии состоялась церемония подписания совместных документов. После этого лидеры отправились на неформальный обед, который проходит там же, в госрезиденции "Ала-Арча".
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киргизия, в мире, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, россия
Киргизия, В мире, Бишкек, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Россия
Путин и Жапаров после переговоров отправились на неформальный обед
Путин и Жапаров после переговоров в Бишкеке отправились на неформальный обед
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после двусторонней встречи в Бишкеке отправились на неформальный обед.
Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии. Российско-киргизские переговоры прошли в четверг в государственной резиденции "Ала-Арча".
После беседы президенты сделали заявление для прессы, также в их присутствии состоялась церемония подписания совместных документов.
После этого лидеры отправились на неформальный обед, который проходит там же, в госрезиденции "Ала-Арча".
Межгосударственные отношения России и Киргизии