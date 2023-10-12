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Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2023
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12:09 12.10.2023
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Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России"
Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2023
Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России"
Важнейшую составляющую суверенитета современного государства - технологическую независимость, как ее добиться и что делать, чтобы отечественные технологии... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:09
2023-10-12T12:09
экономика
россия
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Важнейшую составляющую суверенитета современного государства - технологическую независимость, как ее добиться и что делать, чтобы отечественные технологии заняли свои ниши внутри России и за ее пределами, обсудят 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Концепция технологического суверенитета не нова, но события последних двух лет заставили активнее о ней говорить. Российский технологический сектор прошел уникальный путь адаптации и переориентации в сжатые сроки. Как повысить технологическую независимость и развивать экспорт высокотеха, обсудят на форуме 20 октября", - говорится в сообщении.Так, участники сессии "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития" обсудят, какие нужны решения для обеспечения технологического суверенитета, что необходимо сделать, чтобы технологический экспорт стал важной составляющей партнерства России с другими странами, и какие механизмы государственной поддержки и финансовые инструменты требуются для реализации масштабной задачи экспорта технологического суверенитета.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Предварительная регистрация для посещения форума доступна на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
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экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Форум "Сделано в России"

Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Важнейшую составляющую суверенитета современного государства - технологическую независимость, как ее добиться и что делать, чтобы отечественные технологии заняли свои ниши внутри России и за ее пределами, обсудят 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Концепция технологического суверенитета не нова, но события последних двух лет заставили активнее о ней говорить. Российский технологический сектор прошел уникальный путь адаптации и переориентации в сжатые сроки. Как повысить технологическую независимость и развивать экспорт высокотеха, обсудят на форуме 20 октября", - говорится в сообщении.
Так, участники сессии "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития" обсудят, какие нужны решения для обеспечения технологического суверенитета, что необходимо сделать, чтобы технологический экспорт стал важной составляющей партнерства России с другими странами, и какие механизмы государственной поддержки и финансовые инструменты требуются для реализации масштабной задачи экспорта технологического суверенитета.
Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).
Предварительная регистрация для посещения форума доступна на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Вчера, 14:23
 
ЭкономикаРоссияТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Форум "Сделано в России"
 
 
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