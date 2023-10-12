https://ria.ru/20231012/nezavisimost-1902217001.html

Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России"

Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2023

Технологическую независимость страны обсудят на форуме "Сделано в России"

Важнейшую составляющую суверенитета современного государства - технологическую независимость, как ее добиться и что делать, чтобы отечественные технологии... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:09

2023-10-12T12:09

2023-10-12T12:09

экономика

россия

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Важнейшую составляющую суверенитета современного государства - технологическую независимость, как ее добиться и что делать, чтобы отечественные технологии заняли свои ниши внутри России и за ее пределами, обсудят 20 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Концепция технологического суверенитета не нова, но события последних двух лет заставили активнее о ней говорить. Российский технологический сектор прошел уникальный путь адаптации и переориентации в сжатые сроки. Как повысить технологическую независимость и развивать экспорт высокотеха, обсудят на форуме 20 октября", - говорится в сообщении.Так, участники сессии "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития" обсудят, какие нужны решения для обеспечения технологического суверенитета, что необходимо сделать, чтобы технологический экспорт стал важной составляющей партнерства России с другими странами, и какие механизмы государственной поддержки и финансовые инструменты требуются для реализации масштабной задачи экспорта технологического суверенитета.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Предварительная регистрация для посещения форума доступна на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20231011/kadry-1902016280.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"