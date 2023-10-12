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Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям - РИА Новости, 12.10.2023
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14:14 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/neokolonializm-1902252424.html
Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям
Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям - РИА Новости, 12.10.2023
Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям
Следование собственным ценностям является антиподом неоколониальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:14
2023-10-12T14:14
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Следование собственным ценностям является антиподом неоколониальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в видеоприветствии форуму "История для будущего. Россия и Беларусь". "Сама жизнь подтверждает актуальность заявленных тем, которые так созвучны установкам нашей дипломатии – необходимости следования собственным ценностям, построению многополярного мира как антипода продвигаемого Западом новоколониального миропорядка, основанного на правилах, но и, конечно, расширению гуманитарного партнёрства России и Беларуси", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в подконтрольной англосаксам восточной Европе идет планомерное реабилитация нацистских приспешников. "Цели понятны, они и не скрываются. Сцементировать русофобский фронт, создать под него идеологическую основу, поставив ОУН*-УПА* и таких же моральных уродов, лесных братьев, а также национальные дивизии СС на исторический пьедестал героев нации", - отметила она. Захарова подчеркнула, что вместо павших в борьбе с национализмом 45 тысяч канадцев в Канаду завезли уцелевших нацистских коллаборационистов. "Результаты мы видели. Все депутаты, правительство и военное руководство одной из ведущих стран НАТО полностью бандеризировано. Страна кленового листа стала страной кленового трезубца, из-под которого проглядывает свастика. Трансатлантические неонацисты на марше", - констатировала она. "Что мы можем им противопоставить? То же, что помогло нашим предкам победить нацизм в 1945 году – единство и твердую уверенность в собственной правоте. Большинство стран мира разделяют наше неприятие неонацизма. Это придает нам силы в отстаивании исторической правды", - резюмировала дипломат. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230911/lavrov-1895610180.html
https://ria.ru/20230815/porazhenie-1890136960.html
https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html
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в мире, россия, мария захарова, европа, нато, белоруссия
В мире, Россия, Мария Захарова, Европа, НАТО, Белоруссия
Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям

Захарова назвала следование РФ своим ценностям антиподом неоколониализму Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Следование собственным ценностям является антиподом неоколониальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в видеоприветствии форуму "История для будущего. Россия и Беларусь".
«
"Сама жизнь подтверждает актуальность заявленных тем, которые так созвучны установкам нашей дипломатии – необходимости следования собственным ценностям, построению многополярного мира как антипода продвигаемого Западом новоколониального миропорядка, основанного на правилах, но и, конечно, расширению гуманитарного партнёрства России и Беларуси", - сказала Захарова.
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Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в подконтрольной англосаксам восточной Европе идет планомерное реабилитация нацистских приспешников. "Цели понятны, они и не скрываются. Сцементировать русофобский фронт, создать под него идеологическую основу, поставив ОУН*-УПА* и таких же моральных уродов, лесных братьев, а также национальные дивизии СС на исторический пьедестал героев нации", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что вместо павших в борьбе с национализмом 45 тысяч канадцев в Канаду завезли уцелевших нацистских коллаборационистов. "Результаты мы видели. Все депутаты, правительство и военное руководство одной из ведущих стран НАТО полностью бандеризировано. Страна кленового листа стала страной кленового трезубца, из-под которого проглядывает свастика. Трансатлантические неонацисты на марше", - констатировала она.
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«
"Что мы можем им противопоставить? То же, что помогло нашим предкам победить нацизм в 1945 году – единство и твердую уверенность в собственной правоте. Большинство стран мира разделяют наше неприятие неонацизма. Это придает нам силы в отстаивании исторической правды", - резюмировала дипломат.
Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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