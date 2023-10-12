https://ria.ru/20231012/neokolonializm-1902252424.html

Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям

Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям - РИА Новости, 12.10.2023

Захарова: Россия противостоит неоколониализму, следуя собственным ценностям

Следование собственным ценностям является антиподом неоколониальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:14

2023-10-12T14:14

2023-10-12T14:14

в мире

россия

мария захарова

европа

нато

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Следование собственным ценностям является антиподом неоколониальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в видеоприветствии форуму "История для будущего. Россия и Беларусь". "Сама жизнь подтверждает актуальность заявленных тем, которые так созвучны установкам нашей дипломатии – необходимости следования собственным ценностям, построению многополярного мира как антипода продвигаемого Западом новоколониального миропорядка, основанного на правилах, но и, конечно, расширению гуманитарного партнёрства России и Беларуси", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в подконтрольной англосаксам восточной Европе идет планомерное реабилитация нацистских приспешников. "Цели понятны, они и не скрываются. Сцементировать русофобский фронт, создать под него идеологическую основу, поставив ОУН*-УПА* и таких же моральных уродов, лесных братьев, а также национальные дивизии СС на исторический пьедестал героев нации", - отметила она. Захарова подчеркнула, что вместо павших в борьбе с национализмом 45 тысяч канадцев в Канаду завезли уцелевших нацистских коллаборационистов. "Результаты мы видели. Все депутаты, правительство и военное руководство одной из ведущих стран НАТО полностью бандеризировано. Страна кленового листа стала страной кленового трезубца, из-под которого проглядывает свастика. Трансатлантические неонацисты на марше", - констатировала она. "Что мы можем им противопоставить? То же, что помогло нашим предкам победить нацизм в 1945 году – единство и твердую уверенность в собственной правоте. Большинство стран мира разделяют наше неприятие неонацизма. Это придает нам силы в отстаивании исторической правды", - резюмировала дипломат. Международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом "Знание" проходит в Минске в четверг при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, российской дипмиссии, Россотрудничества и российского общества "Знание". Целью мероприятия заявлено укрепление сотрудничества России и Белоруссии в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230911/lavrov-1895610180.html

https://ria.ru/20230815/porazhenie-1890136960.html

https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html

россия

европа

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мария захарова, европа, нато, белоруссия