https://ria.ru/20231012/neft-1902269315.html

ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть

ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть - РИА Новости, 12.10.2023

ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть

ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:58

2023-10-12T14:58

2023-10-12T14:58

экономика

ближний восток

опек

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. "В 2023 году рост мирового спроса на нефть останется на уровне 2,4 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца, и составит в среднем 102,1 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в отчете. Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 89 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 45,8 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что в регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 56,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. ОПЕК ожидает, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти. Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,3 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно прогнозу, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,26 миллиона баррелей в сутки, как ожидалось и месяцем ранее. В странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса на нефть в 2024 году прогнозируется почти на 2 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в Китае и на Ближнем Востоке, а также Индии и других странах Азии.

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

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экономика, ближний восток, опек