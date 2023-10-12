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ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть - РИА Новости, 12.10.2023
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14:58 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/neft-1902269315.html
ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть
ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть - РИА Новости, 12.10.2023
ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть
ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:58
2023-10-12T14:58
экономика
ближний восток
опек
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. "В 2023 году рост мирового спроса на нефть останется на уровне 2,4 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца, и составит в среднем 102,1 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в отчете. Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 89 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 45,8 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что в регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 56,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. ОПЕК ожидает, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти. Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,3 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно прогнозу, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,26 миллиона баррелей в сутки, как ожидалось и месяцем ранее. В странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса на нефть в 2024 году прогнозируется почти на 2 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в Китае и на Ближнем Востоке, а также Индии и других странах Азии.
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
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экономика, ближний восток, опек
Экономика, Ближний Восток, ОПЕК
ОПЕК сохранила прогноз о росте мирового спроса на нефть

ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть на 2,4 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
«
"В 2023 году рост мирового спроса на нефть останется на уровне 2,4 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца, и составит в среднем 102,1 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в отчете.
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Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 89 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 45,8 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что в регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 56,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.
ОПЕК ожидает, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти. Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,3 миллиона баррелей нефти в сутки.
Согласно прогнозу, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,26 миллиона баррелей в сутки, как ожидалось и месяцем ранее. В странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса на нефть в 2024 году прогнозируется почти на 2 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в Китае и на Ближнем Востоке, а также Индии и других странах Азии.
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