https://ria.ru/20231012/neft-1902212521.html
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.10.2023
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке
События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:50
2023-10-12T11:50
2023-10-12T11:50
экономика
ближний восток
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. "Сейчас трудно спрогнозировать", - ответил Новак на вопрос модератора о том, приведут ли события на Ближнем Востоке к краткосрочному или долгосрочному росту цен на нефть. "Конечно, такие конфликты влияют на оценки рынка и те же котировки на бирже, они оценивают риски. Вот сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, - это объективная оценка и тех рисков, которые в том числе мы видим в том конфликте, который развивается на Ближнем Востоке. Если цены будут выше - это значит, что риски выше. То есть пока, наверное, риски не сильные, не так оцениваются, как могло бы быть", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ближний восток, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, цены на нефть
Экономика, Ближний Восток, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Цены на нефть
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке
Новак: события на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели.
«
"Сейчас трудно спрогнозировать", - ответил Новак на вопрос модератора о том, приведут ли события на Ближнем Востоке к краткосрочному или долгосрочному росту цен на нефть.
"Конечно, такие конфликты влияют на оценки рынка и те же котировки на бирже, они оценивают риски. Вот сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, - это объективная оценка и тех рисков, которые в том числе мы видим в том конфликте, который развивается на Ближнем Востоке. Если цены будут выше - это значит, что риски выше. То есть пока, наверное, риски не сильные, не так оцениваются, как могло бы быть", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Отсчет начался. Конфликт на Ближнем Востоке грозит скрытой проблемой