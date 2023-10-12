https://ria.ru/20231012/neft-1902212521.html

Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке

Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.10.2023

Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке

События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:50

2023-10-12T11:50

2023-10-12T11:50

экономика

ближний восток

александр новак

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. "Сейчас трудно спрогнозировать", - ответил Новак на вопрос модератора о том, приведут ли события на Ближнем Востоке к краткосрочному или долгосрочному росту цен на нефть. "Конечно, такие конфликты влияют на оценки рынка и те же котировки на бирже, они оценивают риски. Вот сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, - это объективная оценка и тех рисков, которые в том числе мы видим в том конфликте, который развивается на Ближнем Востоке. Если цены будут выше - это значит, что риски выше. То есть пока, наверное, риски не сильные, не так оцениваются, как могло бы быть", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ближний восток, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, цены на нефть