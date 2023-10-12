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Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.10.2023
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11:50 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/neft-1902212521.html
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.10.2023
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке
События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:50
2023-10-12T11:50
экономика
ближний восток
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. "Сейчас трудно спрогнозировать", - ответил Новак на вопрос модератора о том, приведут ли события на Ближнем Востоке к краткосрочному или долгосрочному росту цен на нефть. "Конечно, такие конфликты влияют на оценки рынка и те же котировки на бирже, они оценивают риски. Вот сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, - это объективная оценка и тех рисков, которые в том числе мы видим в том конфликте, который развивается на Ближнем Востоке. Если цены будут выше - это значит, что риски выше. То есть пока, наверное, риски не сильные, не так оцениваются, как могло бы быть", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html
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экономика, ближний восток, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, цены на нефть
Экономика, Ближний Восток, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Цены на нефть
Новак ответил на вопрос о связи цен на нефть с событиями на Ближнем Востоке

Новак: события на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. События на Ближнем Востоке пока не сильно отражаются на котировках нефти, значит, рынок пока не считает риски высокими, сказал вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели.
«
"Сейчас трудно спрогнозировать", - ответил Новак на вопрос модератора о том, приведут ли события на Ближнем Востоке к краткосрочному или долгосрочному росту цен на нефть.
"Конечно, такие конфликты влияют на оценки рынка и те же котировки на бирже, они оценивают риски. Вот сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, - это объективная оценка и тех рисков, которые в том числе мы видим в том конфликте, который развивается на Ближнем Востоке. Если цены будут выше - это значит, что риски выше. То есть пока, наверное, риски не сильные, не так оцениваются, как могло бы быть", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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