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Министры обороны стран НАТО обсудят оборону, Украину и Ближний Восток - РИА Новости, 12.10.2023
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09:39 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/nato-1902185594.html
Министры обороны стран НАТО обсудят оборону, Украину и Ближний Восток
Министры обороны стран НАТО обсудят оборону, Украину и Ближний Восток - РИА Новости, 12.10.2023
Министры обороны стран НАТО обсудят оборону, Украину и Ближний Восток
Поддержка Украины, оборона и сдерживание НАТО, а также ситуация на Ближнем Востоке станут центральными темами заседания глав минобороны стран альянса, которое... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:39
2023-10-12T09:39
в мире
израиль
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Поддержка Украины, оборона и сдерживание НАТО, а также ситуация на Ближнем Востоке станут центральными темами заседания глав минобороны стран альянса, которое пройдет в Брюсселе в четверг, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "На нашем министерском заседании мы обсуждаем широкий круг вопросов: поддержку Украины, оборону и сдерживание, миссии и операции НАТО в Косово, Ираке. Сегодня министр обороны Израиля также введет нас в курс по ситуации после террористической атаки ХАМАС", - сказал он в совместном заявлении с главой Пентагона Ллойдом Остином. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/usilenie-1902129681.html
https://ria.ru/20231012/ssha-1902150771.html
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в мире, израиль, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министры обороны стран НАТО обсудят оборону, Украину и Ближний Восток

Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят Украину и Ближний Восток

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Поддержка Украины, оборона и сдерживание НАТО, а также ситуация на Ближнем Востоке станут центральными темами заседания глав минобороны стран альянса, которое пройдет в Брюсселе в четверг, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"На нашем министерском заседании мы обсуждаем широкий круг вопросов: поддержку Украины, оборону и сдерживание, миссии и операции НАТО в Косово, Ираке. Сегодня министр обороны Израиля также введет нас в курс по ситуации после террористической атаки ХАМАС", - сказал он в совместном заявлении с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке
Вчера, 20:58
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Источник: США не решили, как запрашивать помощь Киеву, Тайваню и Израилю
01:28
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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