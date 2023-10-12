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Новая мутация: в Эстонии испугались нашествия на Европу - РИА Новости, 12.10.2023
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02:46 12.10.2023 (обновлено: 10:39 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/nashestvie-1902154782.html
Новая мутация: в Эстонии испугались нашествия на Европу
Новая мутация: в Эстонии испугались нашествия на Европу - РИА Новости, 12.10.2023
Новая мутация: в Эстонии испугались нашествия на Европу
Быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии, сообщает портал ERR. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T02:46
2023-10-12T10:39
в мире
франция
эстония
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии, сообщает портал ERR."Париж переживает нашествие клопов: паразитов можно встретить как в метро, ​​так и в больницах. Поскольку люди много путешествуют, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские страны", — говорится в статье.Как отмечается в материале, причины, по которым популяция клопов резко возросла, пока остаются загадкой. По словам энтомолога из Тартуского университета Мати Мартина, постельные клопы родом из Средиземноморья и любят тепло, так что жилые дома являются для них подходящей средой обитания.Одна из причин, почему этих паразитов стало так много, может быть связана с появлением новой мутации, повышающей их активность, предположил специалист. Кроме того, люди стали больше путешествовать, что также может способствовать распространению клопов.При этом избавиться от постельных клопов чрезвычайно сложно. К примеру, яд может "не дойти до цели". "Проблема яда в том, что он не действует на яйца. Если клопов убить, яйца остаются, и из них вылупляются новые паразиты", — предупредил Мартин.На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение паразитов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте.По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html
https://ria.ru/20230912/vtorzhenie-1895717092.html
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в мире, франция, эстония, европа
В мире, Франция, Эстония, Европа
Новая мутация: в Эстонии испугались нашествия на Европу

ERR: нашествие клопов во Франции может затронуть Эстонию

© AP Photo / Pavel GolovkinТаллинская ратуша
Таллинская ратуша - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Таллинская ратуша. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии, сообщает портал ERR.
"Париж переживает нашествие клопов: паразитов можно встретить как в метро, ​​так и в больницах. Поскольку люди много путешествуют, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские страны", — говорится в статье.
Изображение клопа под электронным микроскопом
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Как отмечается в материале, причины, по которым популяция клопов резко возросла, пока остаются загадкой. По словам энтомолога из Тартуского университета Мати Мартина, постельные клопы родом из Средиземноморья и любят тепло, так что жилые дома являются для них подходящей средой обитания.
Одна из причин, почему этих паразитов стало так много, может быть связана с появлением новой мутации, повышающей их активность, предположил специалист. Кроме того, люди стали больше путешествовать, что также может способствовать распространению клопов.
При этом избавиться от постельных клопов чрезвычайно сложно. К примеру, яд может "не дойти до цели". "Проблема яда в том, что он не действует на яйца. Если клопов убить, яйца остаются, и из них вылупляются новые паразиты", — предупредил Мартин.
На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение паразитов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте.
По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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